Prăjitură cu aluat fraged, prune și cremă de mascarpone. Desert de toamnă delicios

Prăjitură cu aluat fraged. Suntem în plin sezon al prunelor. Piețele sunt pline de prune românești, brumării, dulci acrișoare. Prunele sunt fructele preferate de toamnă. Pline de fibre, vitamine și minerale, prunele sunt gustoase servite atât proaspete cât și în prăjituri, gemuri sau compot. Prăjiturile cu prune au un gust dulce acrișor cu o aromă deosebită. Pentru astăzi am ales o rețetă mai deosebită față de obișnuitele tarte cu fructe. Prăjitura mea se prepară rapid, din ingrediente comune.

Cum se prepară aluatul fraged pentru prăjitura cu prune și mascarpone?

Prunele alese pentru prăjitură au fost din cele bine coapte. Să nu vă temeți că aluatul va fi cleios de la prunele prea coapte, pentru că vă voi arăta o tehnică prin care aluatul își va păstra textura fragedă. Pentru coacerea prăjiturii am folosit tava clasică de cuptor.

Să trecem la treabă!

Ingrediente

Blat

500 grame făină albă

200 grame unt

1 ou întreg

1 plic de zahăr vanilat

1 vârf de sare

200 grame zahăr

1 plic de praf de copt

Topping

700 grame de prune fără sâmburi

1 linguriță scorțișoară

50 grame zahăr tos

250 grame mascarpone

1 plic zahăr vanilat

30 grame unt topit

2 linguri amidon

Mod de preparare

1. Am spălat și curățat prunele de sâmburi și codițe.

2. Prunele le-am tăiat în sferturi și le-am pus într-un castron. Peste prune am presărat zahărul tos ( 50 grame) și scorțișoară.

3. Într-un castron încăpător am amestecat oul întreg , untul la temperatura camerei, zahărul vanilat și zahărul. Am amestecat compoziția bine cu un tel până se omogenizează toate ingredientele.

4. Am amestecat făina cu praful de copt și un praf de sare apoi le-am adăugat peste compoziția de ou cu unt.

5. Amestecul rezultat l-am frământat cu mâna până am obținut un aluat nisipos. Pentru blat am folosit 3/4 din aluat, restul de aluat l-am pus deoparte pentru montajul final al prăjiturii.

6. Am uns tava de copt cu unt pe toată suprafața. Aluatul, fiind unul nisipos l-am întins cu degetele până am acoperit complet tava.

7. Într-un bol se amestecă cu o spatulă de silicon, mascarpone cu zahărul vanilat și amidonul până se formează o cremă fină.

8. Cu o spatulă de silicon am întins crema de mascarpone în strat subțire peste blatul de prăjitură. Crema de mascarpone va forma un strat protector care va împiedica sucul de la prune să înmoaie aluatul.

9. Am scurs de suc feliile de prune și le-am așezat uniform peste crema de mascarpone.

10. Restul de aluat l-am răzuit peste prune.

11. Am dat tava la cuptorul pre încins la 180 de grade, pentru 40 de minute, până prăjitura a devenit aurie.

Am scos prăjitura din cuptor, am lăsat-o să se răcorească complet apoi am feliat-o.

Prăjiturile cu fructe se răcesc mai greu, în aproximativ o oră.

Prăjitura se poate servi cu sos de vanilie sau o cupă de înghețată.