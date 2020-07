Poza virală. Cine este, de fapt, mireasa din fotografie. Îți vor da lacrimile

Imagini emoționante cu o asistentă medicală ce acorda primul ajutor victimelor unui accident de mașină au ajuns în presa străină. Astfel, o tânără asistentă medicală a oferit zilele trecute o frumoasă lecție de resposabilitate și devotament față de meseria sa. Ea nu a mai ținut cont deloc că se află la ziua propriei nunți și a sărit în ajutorul victimei unui accident rutier.

Cine este, de fapt, mireasa din fotografie

Rachel Taylor, în vârstă de 22 de ani, se întorcea chiar de la propria nuntă când, pe autostradă, a fost martora unui accident, notează Daily Mail. Femeia a asigurat asistența medicală până la sosirea paramedicilor.

„Am văzut mai multe persoane care târau o persoană pe cealaltă parte a străzii. Soţia mea a ieşit din maşină, în rochie de mireasă şi s-a grăbit să acorde o mână de ajutor. Sunt binecuvântat să am o soţie minunată care mereu ajută oamenii când au nevoie”, a spus chiar soţul asistentei care o însoţea în acele momente.

A ajutat în cazul unui accident de mașină

Soțul lui Rachel Taylor a făcut o poză cu scena de salvare în care un grup de oameni sunt văzuți pe un trotuar, în jurul femeii rănite.

El a scris pe Facebook: „La întoarcerea acasă, după o zi de nuntă uimitoare și frumoasă, am văzut un SUV mare prăbușit într-un alt accident care a implicat alte trei vehicule. În timp ce ne-am întors, am văzut oameni trăgând o femeie între două mașini. Soția mea iese din mașină, cu rochia de mireasă, și se grăbește să ajute în timp ce am sunat la 911.”

El a mai spus că Rachel a ținut femeia rănită și a vorbit cu ea pentru a o menține calmă timp de aproximativ 15 minute.

„Rachel și cu mine suntem în drum spre luna noastră de miere și tot a coborât din mașină într-o situație înfricoșătoare pentru a face ceea ce face mai bine”, a adăugat el.