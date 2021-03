Poza controversată cu Carmen de la Sălciua. Fanii au observat detaliul imediat

Trendurile sunt respectate chiar și de cântăreții de muzică de petrecere. Carmen de la Sălciua s-a asigurat că nu-l ratează pe cel mai recent, care implică ceva strădanie pentru a se concretiza. Poza a ieșit bine, însă ochii critici ai fanilor au observat efortul artistei și toate detaliile care au dus la controversata imagine.

Carmen de la Sălciua, poză controversată. Detaliul observat de fani

Carmen de la Sălciua este una dintre cele mai senzuale artiste de muzică de petrecere din România și nu se ferește să arate acest lucru cu fiecare ocazie. De curând, aceasta s-a pozat într-o ipostază fierbinte, renunțând la haine pentru un buchet de lalele. Carmen a făcut senzația pe conturile ei de socializare în momentul în care a arătat fanilor latura sa îndrăzneață. Artista s-a acoperit puțin, în dreptul sânilor, dar având grijă să nu îi fie acoperită prea multă piele, cu un buchet de lalele din toate culorile.

Reacțiile fanilor celebrei Carmen de la Sălciua nu s-au lăsat așteptate. Majoritatea au gustat ingeniozitatea și au înroșit butonul de like, în timp ce alții au scos în evidență faptul că, pentru ca florile să îi poată sta pe piept, a fost nevoită să și le bage în pantaloni.

„Sincer eu nu inteleg de ce e nevoie de asemenea poze …..dezbracata pana la brau si cu un buchet mare de lalele băgat în pantaloni care acopera sanii…/ A true queen of beauty ❤️❤️❤️(n.r. o adevărată regină a frumuseții)/ O zi frumoasa de la Bihor esti superba❤️❤️😍/❤️BUNA 🍮O ZI CU ZIMBET BUCURIE SI INIMA BUNA 💋💋💐/ Wow cea mai frumoasă femeie 😍😍❤️/ Ești o frumusețe de fată ❤️❤️❤️💋💋💋”, sunt câteva dintre comentariile fanilor.

A avut gânduri de împlinire către Culiță Sterp după ce a aflat că va deveni tată

„Ei au o relație de ceva vreme. Eu știam că Culiță își dorea copii și îi felicit pe amândoi. Un copil este o binecuvântare. Sper să fie fericiți și sper ca, atunci când se va întoarce de la Survivor, să fie un bărbat pregătit pentru viață, să fie un bărbat fidel, cuminte și să aibă grijă de familia lui. Ea a fost și la nunta noastră, și la nunta Elenei.

Nu am speculat nimic, pentru că nu era momentul. Nu am avut timp nici la nuntă să mă uit care, cine, ce privire are către soțul meu. El e un bărbat curtat. Ceea ce ne-a separat pe noi a fost faptul că lui îi plăcea această atenți și acționa în consecință”, a dezvăluit solista într-un interviu pentru Kanal D.