Povestea tristă a lui Radu Palaniță, câștigătorul Românii au Talent. A fost respins și umilit, dar acum și-a luat revanșa

Radu Palaniță are o poveste tristă când vine vorba de muzică. Acesta a fost respins și umilit din cauza muzicii, dar iată că acum ți-a luat revnanșa față de cei care i-au cauzat necazuri.

Radu Palaniță, mecanic de meserie, este proaspătul câștigător al concursului Românii au Talent de la PRO TV. Bărbatul a vrut să mai aibă de-a face cu muzica în viața lui, dar a fost respins. Simțind că are talentul necesar, Radu Palaniță a vrut să intre în corul școlii, dar a nu a fost acceptat de către profesorul de muzică.

”Profesorul de muzică care nu m-a primit în cor, probabil că este mort acum, Dumnezeu s–l odihnească, pentru că era destul de bătrân pe vremea aceea, de undeva, de acolo de sus, să zâmbească, să-mi spună că s-a înșelat”, a declarat Radu Palaniță într-un interviu acordat PRO TV.

Radu Palaniță vrea să împartă bucuria câștigării Românii au Talent cu familia și pretenii

Lui Radu Palaniță nu îi vine să creadă că a fost desemnat câștigătorul Românii au Talent.

”În momentul ăsta nu realizez. Când o să dau ochii cu oamenii probabil că o să-mi dau seama, acum nu realizez. Cu colegii nu o să ne luîm în brașe, pentru că trebuie să păstrăm distanța socială, dar abia aștept să-i văd, să mă vadă și ei. Vreau să-mi văd prietenii, familia, ca să împărțim momentul acesta”, a mai declarat Radu Palaniță.

A participat la Românii au Talent cu sufletul

Participarea la Românii au Talent a făcut-o din suflet. ”N-a fost ceva mecanic, asta mi-a plăcut, asta am făcut. Dacă cântam o oră, două în casă o făceam din plăcere. Asta a fost și un mic antrenament pentru voce. A fost interesant. Le mulțumesc celor care mi-au adus critici. Asta înseamnă că am luat din fiecare parte cîâte ceva. Stăteam și mă gândeam mai devreme, vreau să le transmit celor care sunt alături de mine că este piatra de temelie la ceea ce va urma în această carieră. a fost o experiență nouă, scena, emoții, totul s-a întâmplat prea repede. La un moment dat am început să mă trag de cravată, nu mai puteam să respir”, a mai spus Radu Palaniță, adăugând că vrea să transmită felicitări tuturos concurenților Românii au Talent.