Povestea surprinzătoare a mascotei de la Jocurile Olimpice 2024. Ce semnifică de fapt celebra bonetă

Pe 26 iulie a.c., toți ochii vor fi ațintiți asupra Parisului, gazda celei de-a XXXIII-a ediție a Jocurilor Olimpice de vară. Așa cum se obișnuiește, și aceste JO au o mascotă simpatică. Dar, puțini sunt cei care știu povestea surprinzătoare a mascotei de la Jocurile Olimpice 2024, și ce semnifică de fapt celebra bonetă.

Paris, gazda celei de-a XXXIII-a ediție a Jocurilor Olimpice de vară

În urmă cu 7 ani, ca urmare a unei trageri la sorți, Franța era desemnată ca fiind gazda Jocurilor Olimpice de vară din acest an. Astfel că, de la acel moment și până astăzi, Parisul s-a pregătit intens pentru a găzdui această competiție olimpică.

Numai că, ultimele luni au adus sub semnul întrebării buna desfășurare a competiției.

Pe de o parte, situația politică a Franței, cu alegerile parlamentare care au avut loc, și câștigarea alegerilor de către partidele extremiste de dreapta, în frunte cu Marine Le Pen, au adus noi incertitudini.

Sportivii și oamenii de știință spun acum că Jocurile Olimpice de vară ar putea fi imposibile

Pe de altă parte, din motive de vreme, având în vedere că și Franța este sub avertizări de caniculă, protivii s-au plâns de aceste aspecte extrem de importante. În colaborare cu oamenii de știință și fiziologii căldurii de la Universitatea din Portsmouth, un grup de olimpici a tras un semnal de alarmă cu privire la creșterea temperaturilor și la modul în care acestea ar putea duce la prăbușirea sportivilor sau, în cele mai grave cazuri, la moarte.

Raportul, intitulat „Rings of Fire: Heat Risks at the 2024 Paris Olympics” (Inele de foc: riscuri legate de căldură la Jocurile Olimpice de la Paris din 2024), solicită organizatorilor Jocurilor Olimpice și altor organisme sportive să ia măsuri cu privire la schimbările climatice, conform celor de la SkyNews.

Una dintre recomandări este modificarea calendarului competițiilor, astfel încât acestea să aibă loc în luni mai răcoroase sau în momente mai răcoroase ale zilei. Pentru Jocurile Olimpice de anul acesta de la Paris, Météo France a prognozat deja condiții mai calde decât în mod normal și a declarat că există 70% șanse să fie mai cald decât de obicei în iulie și august.

Reamintim că la aceasgtă ediție România va avea poate unul din cele mai mari loturi de sportivi, inclusiv sSportivii români care au câștigat trei medalii la Campionatul Mondial de canotaj.

Care este povestea surprinzătoare a mascotei de la Jocurile Olimpice 2024

Așa cum spuneam în introducere, și competiția din acest an are parte de o mascotă, de altfel una extrem de simpatică. Dar, în saptele creări acesteia stă o poveste interesantă. Imediat după delegarea Franțe ca și gazdă pentru ediția din acest an, Comitetul Olimpic francez avea să dea publicității și cum arată mascota, dar puțini sunt cei care știu despre povestea surprinzătoare a mascotei de la Jocurile Olimpice 2024.

Încă din 2017 se știa că Franța va organiza Jocurile Olimpice. iar o parte din oficiali spun că a fost perfect posibil să se mobilizeze industria textilă pentru a realiza mascotele.

Numai că, din acest moment încep problemele. Odată, deoarece necesarul de mascote era unul mare, iar în al doilea rând, pentru că această mascotă avea să fie fabricată în China.

Informația apărea în spațiul public în noiembrie 2022, când s-a precizat că 90% din mascotele „Phryge”, jucăriile moi oficiale ale Jocurilor Olimpice, vor fi fabricate în China de cele două companii franceze care au câștigat licitația.

A ieșit la înaintare naționalismul francez

Ideea de a propune în timp record o „contra-mascotă”, 100% tricoloră, a apărut imediat, ca o reacție extrem de naționalistă la cele aflate. Astfel că, a existat un impuls extraordinar.

În câteva săptămâni, „aproximativ șaizeci de industriași, specializați în țesături, design sau îmbrăcăminte, s-au oferit să ajute”, spune Benjamin Lasserre, cofondator al La Source française, biroul de design mandatat pentru proiect.

Șapca frigiană, prezentă în operele lui Eugène Delacroix și în iconografia instituțională franceză, simbolizează libertatea. Ales ca mascotă olimpică, acest simbol este legat de revoluție și de sport, iar potrivit organizatorilor Jocurile Olimpice, reprezintă o decizie atentă înainte de a porni într-o aventură, reflectând spiritul sportivilor.

Care este originea mascotei Jocurilor Olimpice 2024

Originară din Anatolia, șapca frigiană era un articol de îmbrăcăminte conic confecționat din pâslă sau lână. Cu toate acestea, în timpul Revoluției Franceze, a fost confundată cu șapca romană pileus, pe care o purtau sclavii eliberați după manumisiunea lor. Această greșeală nu a împiedicat articolul de vestimentație să devină un simbol revoluționar, asociat cu emanciparea și cu sfârșitul monarhiei absolute a lui Ludovic al XVI-lea în 1792.

Boneta roșie a fost adoptată de gardienii revoluției. Tabloul lui Jean-Baptiste Verité, „Demonstrația din 20 iunie 1792”, îi arată pe revoluționari purtând această bonetă în timp ce iau cu asalt Palatul Tuileries.

Revoluția franceză, un eveniment-cheie în istoria Franței și a Europei, a marcat începutul epocii contemporane și a încurajat alte națiuni să lupte împotriva sărăciei și nedreptății. Parisul, epicentrul revoluției, păstrează numeroase monumente și simboluri ale acelei epoci, inclusiv căciula frigiană, vizibilă în numeroase atracții turistice.

În Place de la Bastille, pavelele decorate cu simboluri revoluționare, inclusiv șapca frigiană, marchează începutul revoluției. În apropierea Teatrului Odéon, Café Procope, cea mai veche din Paris, a fost un punct de întâlnire pentru gânditorii iluminiști, precum Voltaire, Montesquieu și Diderot, care au promovat utilizarea șepcii frigi ca simbol revoluționar.

Concluzie

Mascota Paris 2024 nu este doar o șapcă roșie cu o față zâmbitoare; este un simbol național care legitimează sloganul francez „Liberté, égalité, fraternité”. În acest an, motto-ul se concentrează pe promovarea „revoluției prin sport”, arătând cum valorile istorice ale Franței sunt încă vii la Jocurile Olimpice.