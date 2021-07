Povestea singurei eleve de la un liceu din mediul rural cu media 10 la BAC. Tânăra s-a pregătit singură, acasă, fără să urmeze meditaţii

Cristiana Lupu este absolventă al Liceului Tehnic Mătăsari, din județul Gorj și a reușit o performanță istorică pentru unitatea de învățământ. Eleva este prima absolventă care a reușit să obțină 10 pe linie la examenul maturității.

Cristina este singura absolventă care a reușit să obțină media 10 la examenul de Bacalaureat de la un liceu aflat în mediul rural din România. Tânăra s-a pregătit singură, acasă, fără să urmeze meditații. Ea a povestit cum a reușit să obțină nota maximă la Limba și Literatura Română, Geografie și Istorie.

„Am început să mă pregătesc pentru Bacalaureat din februarie. Mi-am făcut schiţe, mi-am sintetizat materialul într-un mod în care pot să înţeleg mai bine, am colorat cu diverse markere ca să reţin cât mai bine datele importante. Am citit materia zilnic până la un moment dat când o ştiam foarte bine. Am rezolvat, apoi, testele de antrenament din care am învăţat cel mai mult. Cele de anul trecut au fost publicate pe Internet. Nu am avut niciun ajutor. Nu am considerat că am nevoie. La Istorie au fost multe subiecte pe care le-am întâlnit în testele de antrenament. De asta consider că cel mai bun mod de pregătire pentru Bacalaureat este rezolvarea testelor“, a povestit tânăra pentru „Adevărul”.