Povestea reclamei virale cu Mihai Bendeac la Mega Image. Cum trebuia să fie, de fapt

Mihai Bendeac a acceptat provocarea de a participa într-un spot publicitar într-o campanie pentru supermarketul Mega Image. Celebrul actor a povestit care este povestea din spatele reclamei.

Surpriză pentru fanii lui Mihai Bendeac. Juratul de la iUmor este protagonistul unei reclame la Mega Image, spot publicitar care a cucerit inima românilor. Actorul a dat detalii despre povestea din spatele clipului de câteva secunde precum și motivul pentru care a ales Mega Image.

Mihai Bendeac le-a mărturisit prietenilor săi virtuali de pe Facebook faptul că s-a bucurat de propunerea venită din partea celebrului retailer, având în vedere faptul că el este un client fidel al supermarketului, obișnuit fiind să-și facă toate cumpărăturile de la Mega Image încă „de când era puști”, după cum spune chiar el.

„Prima reclamă TV în care mulți dintre voi mă veți vedea. De ce Mega Image. Pentru că acolo îmi fac cumpărăturile în drum spre casă de când eram puști. A fost greu până am acceptat această campanie. Am aflat că este vorba despre mine și un Leu animat.

“Un Leu animat?!” am zis eu. “Wtf?!” Abia atunci mi-am dat seama (vă dați seama cât sunt de prăjit) că sigla Mega Image (unde merg de 20 de ani) este un leu. “Da! Și leul din siglă prinde viață!”. Am stat să mă gândesc la asta. Apoi am răspuns: “Nu ar fi mai fain dacă prinde viață și doar eu îl văd?”. Aici ne-am blocat puțin în discuții. Căci Leul Animat trebuia să fie al tuturor.