Povestea fascinantă a unui bijutier italian, stabilit la Iași. A montat pe un inel un diamant care costă aproape 10.000 de euro

Un italian a ajuns să fie unul dintre cei mai căutați bijutierii din Iași. Vicenzo Bartolomeu s-a stabilit cu familia în oraș în urmă cu 5 ani. De la an la an, numărul clienților a crescut, iar foarte multă lume apelează la el. Până acum a investit aproximativ 100.000 de euro în propria afacere și nu are de gând să se oprească.

Cel mai bun bijutier italian din Iași

Vicenzo are 46 de ani și a început să fure meserie de la tatăl său încă de mic. Încă de la 13 ani, acesta stăteau mereu pe lângă tatăl său atunci când muncea, încercând să prindă cât mai mult din această artă. În același timp, tatăl său era bucuros deoarece are cine să îl moștenească și să ducă mai departe afacerea familiei.

„Eu eram un copil la vârsta de 13 ani și atunci am început și eu să învăț cum să fiu bijutier. Sunt cel mai mic dintre frați. Fratele meu este pensionar, muncind ani de zile la Garda Financiară, iar sora mea este învățătoare. Am avut posibilitatea să mă angajez în alte domenii, dar nu am vrut. Când îi vedeam pe părinții mei în magazinul cu bijuterii, îmi ziceam că asta vreau să fac!”, spune Vincenzo Bartolomeo, bijutier din Iași.

Cum și-a început cariera Vicenzo Bartolomeu

Italianul s-a angajat la magazinul de bijuterii al tatălui său. Tot aici a cunoscut-o și pe viitoarea lui soție, Ionela, iar acum sunt împreună de 11 ani. Venit în țara noastră, bijutierul spune că este o diferență mare între clienții din România și cei din Italia. Acesta spune că românii sunt mai serioși.

Lucrările bijutierului italian sunt unice. O mare parte dintre clienții săi vin cu bijuterii vechi, la care acesta lucrează și le face să arate ca și noi. Alții dau comenzi pentru crearea unor bijuterii unice, personalizate. Până în momentul de față, Vicenzo a investit circa 100.000 de euro în atelierul său și un amanet. Acum, în perioada Zilei Naționale a României, Vicenzo spune că se simte român și că nu regretă mutarea sa.