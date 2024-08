Povestea de dragoste dintre părinții lui Cătălin Măruță. Cu ce s-au ocupat Constantin și Rusalina până să se pensioneze

Tatăl lui Cătălin Măruță, Constantin, a murit miercuri, 28 august 2024, lăsând în urmă o familie îndurerată și o poveste de dragoste care a durat o viață întreagă. Constantin și Rusalina Măruță au fost un exemplu de iubire și devotament, iar relația lor a fost una puternică, bazată pe respect și sprijin reciproc.

Cătălin și Andra Măruță sunt în doliu, după ce tatăl prezentatorului TV s-a stins din viață. Vestea tristă a fost dată de fiul său pe rețelele sociale:

„Am pierdut o parte din sufletul meu. Te iubesc, tată, și îți mulțumesc pentru tot ce ai fost și mereu vei rămâne în viața mea. De la tine am învățat ce înseamnă să fii puternic, să lupți cu demnitate și să îți păstrezi mereu inima curată, indiferent de greutăți. Îmi vei lipsi mai mult decât pot exprima în cuvinte, dar știu că oriunde vei fi, vei avea grija de noi. Odihnește-te în pace!”.

Constantin Măruță era cunoscut nu doar pentru faptul că a fost tatăl unei figuri publice de renume, ci și pentru discreția și modestia sa. Deși fiul său, Cătălin, este una dintre cele mai cunoscute personalități din showbiz, Constantin și-a trăit viața departe de lumina reflectoarelor, concentrându-se pe familie. A fost un om simplu, dar plin de înțelepciune, care și-a dedicat viața familiei sale.

Povestea de dragoste dintre Constantin și Rusalina a început în tinerețe. Erau amândoi tineri și plini de vise, dar ceea ce i-a unit a fost o dragoste sinceră, care a crescut și s-a consolidat de-a lungul anilor. Împreună au construit o familie frumoasă, crescându-l pe Cătălin într-un mediu plin de iubire și stabilitate.

Cei doi au trecut prin multe provocări de-a lungul vieții, dar dragostea lor a rămas mereu neschimbată. Rusalina, o femeie puternică și dedicată, a fost alături de Constantin în toate momentele grele, sprijinindu-l și oferindu-i forța de a merge mai departe. Relația lor a fost caracterizată de o înțelegere profundă și de un respect mutual care au stat la baza familiei lor.

Decesul lui Constantin Măruță a adus multă tristețe în familia Măruță, dar amintirile frumoase și povestea lor de dragoste vor rămâne mereu vii în sufletele celor care i-au cunoscut. Cătălin Măruță a vorbit adesea despre părinții săi cu multă dragoste și recunoștință, evidențiind faptul că valorile și principiile pe care le-a învățat de la ei l-au ghidat în viață și i-au modelat caracterul.

Pentru Rusalina, pierderea lui Constantin este o durere imensă, dar și o amintire a unei vieți trăite frumos, alături de omul pe care l-a iubit necondiționat. Dragostea lor a fost un exemplu de dedicare și loialitate, o poveste care a inspirat pe mulți și care va rămâne un model de urmat pentru generațiile viitoare.

În trecut, prezentatorul de la PRO TV a dezvăluit ce meserii au avut părinții lui și unde au lucrat în Târgu Jiu.

„Mama a fost statistician, a lucrat foarte mulți ani la Spitalul Județean din Târgu Jiu, iar tatăl meu a fost judecător. De asta am și făcut eu Dreptul, am fost influențat din familie, îmi plăcea când vedeam ce profesie are el și voiam să fiu și eu ca el. A fost judecător pe cazuri penale, o latură foarte grea a meseriei lui. Amândoi sunt la pensie de foarte mult timp”.