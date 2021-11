Povestea ceasului de la Universitate, locul unde bucureștenii își dădeau întâlnire. Unde se găsește acum

Ceasul de la Universitate a apărut încă din 1950, iar prin anii ’90 a fost mutat, atunci când a avut loc renovarea spațiului de lângă metroul de la Universitate. În momentul de față este amplasat la întâlnirea dintre Bulevardul Mărășești și Dimitrie Cantemir, în intersecția de la Budapesta, însă nu se mai întâlnești nimeni acolo.

Ceasul de la Universitate nu este un ceas ca toate celelalte. A fost mai mult de atât. În trecut, aici a fost un loc de întâlnire al îndrăgostiților din Capital, în perioada comunistă, o perioadă în care internetul nu exista și telefonul nu era la fel de întâlnit ca și acum.

Recent, pagina de Facebook Bucureștiul Secret a postat o fotografie cu ceasul de la Universitate, din anul 1964, amintind în acest fel de locul în care au avut multe întâlniri romantice. Comentariile au început să apară, iar oamenii și-au amintit de vremurile de altădată.

Ceasul de la Universitate obișnuia să fie kilometrul 0 al întâlnirilor amoroase de la Piața Universității. A apărut prin 1950 și a rezistat cam jumătate de veac la Universitate, până în momentul în care a fost mutat și uitat.

Era amplasat pe trotuarul din fața clădirii Universității, cum se iese din stația de metrou. Prin anii 2000, Piața Universității a beneficiat de renovări și implicit alt ceas. Acesta a fost amplasat în rondul de la Universitate, iar în 2008 și-a găsit locul în intersecția Budapesta, dintre Bulevardul Mărășești și Dimitrie Cantemir, unde se află și astăzi.

„Aici în 1968 am avut prima întâlnire cu fată de 17 ani. A durat vreo 2 luni toată idila. De 1 mai mi-a dat plasă nu a mai venit. Un prieten care o știa mi-a povestit ca a văzut-o la casa de cultura Lenin din sectorul 5. M-am dus să mă conving și era adevărat, era cu un alt tânăr. Am plecat și asta a fost. După o altă aventură după 2 ani ne-am reîntâlnit și am reluat legătura. Nu a mai mers, am renunțat. În 1991 un var de al ei care știa povestea mi-a povestit că ani de zile ea a tot sperat și a tot așteptat sa revin apoi târziu, sa căsătorit, a făcut un copil iar la 37 de ani a murit. De câte ori trec pe la ceasul de la universitate îmi amintesc prima mea dragoste”, spune una dintre povești.