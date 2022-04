Povestea bărbatului care vorbește cursiv în 24 de limbi străine, dar curăță covoare în Washington. Știe inclusiv româna!

Un bărbat care vorbește cursiv 24 de limbi a șocat o lume întreaga. Acesta a ajuns să curețe covoare în Washington, deși are atâtea cunoștințe care l-ar fi ajutat enorm într-un domeniu în care ar fi putut să atingă succesul. Jurnaliștii de la The Washington Post i-au împărtășit povestea extraordinară și au încercat să găsească explicații pentru capacitatea lui ieșită din comun de a memora limbi străine. El șochează pe toată lumea și cu accentul incredibil pe care îl are.

Un bărbat care vorbește cursiv 24 de limbi străine curăță covoare în Washington: care e povestea lui?

Un bărbat de 46 de ani din Statele Unite ale Americii vorbește cursiv 24 de limbi străine, inclusiv română. Acesta nu are studii superioare și lucrează ca spălător de covoare.

El este clar un caz extrem de rar de persoană hiperpoliglotă. „The Washington Post” i-a publicat recent povestea extraordinară și a încercat să găsească explicații pentru capacitatea lui ieșită din comun de a memora limbi străine.

Jurnaliștii l-au convins în cele din urmă să meargă la un centru specializat, unde i s-a făcut chiar și o scanare a creierului prin intermediul unui RMN.

Câștigă 20 de dolari pe oră

Traducătorii din orașul unde locuiește el pot avea salarii cu șase cifre la Departamentul de Stat sau la Fondul Monetar Internațional.

În timpul acesta, Vaughn Smith curăță covoare din casele unde pe pereți sunt atârnate amintiri din vacanțe și călătorii de afaceri pe doar 20 de dolari pe oră.

Modestia sa ascunde o minte incredibilă. Cel din urmă vorbește fluent: engleză, spaniolă, bulgară, cehă, portugheză, română, rusă și slovacă.

Cu toate astea, poate să poarte conversații și în alte 25 de limbi, dar în cele enumerate dintâi se simte cel mai stăpân. În fapt, bărbatul se descurcă în cel puțin 37 de limbi, dintre care 24 le vorbește suficient de bine cât să se înțeleagă peste medie cu o altă persoană.

Mai mult decât atât, Smith poate să citească și să scrie în opt alfabete, poate povesti în italiană, finlandeză și în limbajul american al semnelor. El învață singur limbi indigene, iar calitatea accentului său i-a uimit pe oamenii care l-au ascultat.

Ce limbi știe?

Fluent:

Engleză

Spaniolă

Portugheză

Rusă

Cehă

Slovacă

Bulgară

Română

Conversațional:

Croată

Finlandeză

Italiană

Letonă

Nahuatl

Sârbă

Intermediar:

Limbajul american al semnelor

Catalană

Olandeză

Franceză

Germană

Maghiară

Islandeză

Irlandeză

Norvegiană

Poloneză

Noțiuni de bază:

Amharică

Arabă

Estoniană

Georgiană

Greacă

Ebraică

Indoneziană

Japoneză

Lakota (dialect amerindian)

Lituaniană

Mandarină

Navajo

Salish

Singaleză

Suedeză

Ucraineană

Galeză

O oarecare familiaritate

Mongolă

Vietnameză

Tzotzil

Zapotec