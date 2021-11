Povestea bărbatului care a stat aproape un an internat din cauza Covid-19. Ce învață să facă acum

Un tată a doi copii care a fost descris de medici ca fiind „unul dintre cei mai bolnavi pacienți Covid pe care i-au văzut vreodată” s-a întors acasă după ce a petrecut aproape un an în spital. Aceasta este povestea lui Andrew Watts, din Marea Britanie, care a fost internat la Spitalul Regina Elisabeta cu pneumonie Covid după ce s-a îmbolnăvit în ziua de Crăciun a anului trecut.

Povestea dramatică a britanicului Andrew Watts începe cu un an în urmă, în ziua de Crăciun, când a fost internat de urgență Spitalul Regina Elisabeta, infectat cu noul virus. Șoferul de taxi a petrecut în total opt luni în unitatea de terapie intensivă. Conform medicilor de la spitalul unde a fost internat, a fost una dintre cele mai lungi șederi ale unui pacient la spital.

A trecut printr-o comă indusă de cinci săptămâni și un colaps pulmonar. În amândouă situațiile i-a fost pusă viața în pericol în februarie. După aceste două episoade medicii au sunat familia lui Andrew Watss pentru a-i anunța că iau în considerare oprirea aparatului de menținere a vieții.

„Cu o săptămână înainte de Crăciunul din 2020, am început să mă simt rău. Nu mai mâncam și pierdeam în greutate, dar am crezut că era doar anxietatea care mă afecta. Când am fost internat în spital cu Covid, am răspuns inițial bine la tratament. Apoi nivelul de oxigen a început să scadă și am fost dus la o tomografie computerizată. Atunci mi s-a spus că aveam un pneuomotorax, care este o despicătură pe plămân.

Eram singur, deoarece era perioada de vârf a Covid și nu aveam voie să primesc vizitatori, așa că a fost foarte greu de asimilat. În acest moment, plângeam în hohote, vorbeam la telefon cu sora mea Hannah și cu soția mea Hayley, dar nu am vrut să le spun mamei sau tatălui meu. Nu m-am putut hotărî să le spun.”, povestește Andrew Watts pentru publicația Evening Standard.