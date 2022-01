Postul TV care apare în România. S-au investit deja 100.000 de euro

Un post TV nou apare în România! Toți telespectatorii vor avea parte de surprize uriașe pentru că este vorba despre mari diferențe dintre acesta și cele care sunt deja în fața tuturor. S-au investit 100.000 de euro în proiect.

Nou post TV în România: au fost investiți 100.000 de euro

Românii au parte de o surpriză uriașă! Aceștia vor face cunoștință cu un nou post TV. Proiectul în care s-au investit deja 100.000 de euro va aduce publicului din țară producții de film inedite pe care nicio altă televiziune nu le-a prezentat pe piață până acum.

Telespectatorii se vor bucura astfel de o experiență diferită în privința programelor pe care le pot putea urmări. Concret, este vorba despre un program dedicat filmelor asiatice, producții care aparțin unor țări precum Turcia, Israel sau țărilor arabe.

Proiectul care va intra pe piața de la noi se va numi CinemaAsia, iar reprezentanții CNA au aprobat deja licența audiovizuală a postului. Televiziunea va face parte din grupul Clever, prin firma Diplomativ SRL.

Investițiile vor fi de peste 23.000 de euro care vor ajunge în dreptul echipamentelor, iar aproximativ 60.000 de euro se duc anual pentru cheltuielile din producție, arată paginademedia.ro.

„De asemenea, Irina Margareta Nistor este o colaboratoare a postului nostru”

„Va fi un canal de filme din Asia, cu inserţii de filme europene. Numim doar câteva ţări: Turcia, Israel sau ţările arabe, printre altele. De asemenea, Irina Margareta Nistor este o colaboratoare a postului nostru”, au declarat oficialii postului în faţa membrilor CNA.

Adrian Tomșa, deținătorul grupului Clever, a adăugat în portofoliul său și: Cinemaraton, CineEst şi ComedyEst. Posturile menționate au fost preluate din toamna anului 2020.

Compania din spatele acestora deține nouă posturi: Look Sport, Look Sport+, Look Sport 2, Look Sport 3, Look 4K, Prima TV, Cinemaraton, CineEest şi ComedyEst. De asemenea, Clever Media funcționează și în rețeaua Telekom cu canalele: Telekom Sport 1, 2, 3, 4, care sunt deținute de operatorul de cablu.

