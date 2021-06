Postul Petru și Pavel 2021. Ce nu e bine sub nicio formă să faci în acest post

A început postul Sfinților Petru și Pavel, numit în popor și Postul Cincizecimii, care durează 7 zile. Creștinii respectă obiceiuri și tradiții în tot acest timp, iar postul sfinților Apostoli are o durată diferită, de la an la an.

Postul Petru și Pavel 2021

De obicei, acest post ar trebui să înceapă luni, după Duminica Tuturor Sfinților. În momentul în care Învierea este sărbătorită mai târziu de 1 mai, postul Sfinților Petru și Pavel se scurtează.

Sfântul Sinod a stabilit că este necesară o perioadă de post de minim 7 zile. În 2021 vor fi 4 zile cu dezlegare la pește din totalul de 7 zile. Iată care sunt zilele cu dezlegare la pește:

22 iunie – Sfântul Grigore Dascălul 24 iunie – Nașterea Sfântului Ioan Botezătoru 26-27 iunie – zile de sâmbătă și duminică.

Tradiții și obiceiuri în postul sfinților Petru și Pavel.

Pe toată durata postului sunt interzise nunțile, iar femeile nu au voie să mănânce mere până în ziua praznicului.

În cazul femeilor tinere, vârstnice și la sărbătoarea Sfântului Ilie, această interdicție este ridicată. Lucru care se va întâmpla pe 23 iunie.

În plus, este interzisă organizarea de petreceri. Cei care țin post trebuie să mănânce cereale, salate, fructe și legume.

Totodată, pe 22 iunie sunt sărbătoriți următorii sfinți:

• Sfântul Grigorie Dascălul;

• Sfântul Mucenic Eusebie;

• Sfântul Alban, primul mucenic din Anglia;

• Sfinții Mucenici Zinono și Zinas;

• Sfântul Mucenic Pombian;

• Sfântul Mucenic Galation;

• Sfânta Mucenică Iuliana și Satornin, fiul ei;

• Sfântul Paulin, episcop de Nola.

În post este bine să te abții de la carne, ouă și lactate. Creștinii trebuie să se abțină de la gânduri necurate, petreceri, patimi sau fapte rele.

Rugăciune pentru postul Sfinților Apostoli Petru și Pavel