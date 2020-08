Portarul Craiovei, limbaj vulgar în direct la TV. Ce cuvânt nepotrivit a folosit

CSU Craiova a reușit să câștige în prima etapă, pe terenul celor de la Sepsi, scor 1-0. Singurul gol al partidei a fost marcat de Elvir Koljic, în minutul 88 al partidei, la o fază la care se afla în ofsaid clar. Omul meciului a fost Mirko Plgliacelli, care a reușit să salveze incredibil la mai multe ocazii ale formației din Sfântu Gheorghe. La finalul meciului, euforia și-a spus cuvântul pentru italian. Și nu a fost deloc un cuvânt bine ales, mai ales că totul a fost în direct la TV.

Mirko Pigliacelli a fost cel mai bun jucător al Craiovei în partida cu Sepsi Sfântu Gheorghe

„A fost un meci foarte frumos, un meci greu pentru noi. A fost și căldură mare. Dar, sincer, am arătat că suntem echipă tare, că avem c***e. Ne-am antrenat foarte bine și mergem mai departe.

Am fost aproape de istorie sezonul trecut, dar am început din nou, am început tare. A fost o experiență, am fost acolo, oricine credea ca suntem morți, dar am ajuns la ultimul meci, dacă dădeam al doilea gol nu știu cum se termina. Nu mai vreau să mă gândesc”, a declarat Mirko Pigliacelli în direct la Telekom Sport.

Desigur, există suficiente circumstanțe atenuante pentru Mirko Pigliacelli. În primul rând, trebuie să ținem cont că pentru italian este normal să nu stăpânească toate detaliile limbii române. O expresie de jargon pe care cu siguranță a auzit-o de multe ori în vestiar și a înțeles exact la ce se referă. Probabil nu și-a dat seama că este un cuvânt care nu poate ar trebui folosit în fața camerelor.

Pentru CSU Craiova urmează un nou meci complicat, în care jucătorii vor avea nevoie de tărie de caracter. Oltenii joacă joi în turul 1 preliminar al Europa League, pe terenul celor de la Lokomotiv Tibilisi.