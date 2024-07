Porecla secretă pe care o are Regina Camilla în sânul Familiei Regale. Cum este alintată soția lui Charles

Toată lumea o cunoaște drept Regina Camilla sau Camilla Parker Bowles, după numele pe care îl avea înainte de a primi titlul regal, însă puțini știu cum îi spun nepoții ei vitregi. Copiii lui William și ai lui Kate folosesc un apelativ cel puțin ingenios pentru bunica lor vitregă.

Cum o numesc nepoții vitregi pe Regina Camilla

De-a lungul timpului, de când a intrat în familia regală, soția Regelui Charles a avut câteva apelative, unele dintre ele date de presa de scandal. Niciunul nu se compară însă cu porecla pe care i-au pus-o apropiații, respectiv nepoții ei vitregi. George, Charlotte și Louis, copiii lui William și ai lui Kate Middleton, nu duc deloc lipsă de imaginație și au născocit o denumire originală pentru bunica lor vitregă.

În interiorul familiei regale, membrii ei nu respectă același protocol ca în societate și se adresează unul altuia cu apelative familiare. Potrivit presei britanice, nepoții vitregi i se adresează Reginei Camilla cu apelativul ”Gaga”, la fel ca numele artistei internaționale Lady Gaga.

Soția lui Charles nu este deloc deranjată de acest nume, dimpotrivă, o amuză. Mai mult decât atât, se spune că în 2016, în timpul concertului Royal Variety, Regina Camilla a întâlnit-o pe Lady Gaga și i-ar fi spus acesteia că a împrumutat o parte din numele ei de scenă. Și regretata Regină Elisabeta avea un nume original, dat de strănepoții ei. Când era mic, Prințul George îi spunea străbunicii lui ”Gan-Gan”, iar ea era topită după el.

Câți nepoți are Regina Camilla

Pe lângă cei cinci nepoți vitregi, respectiv copiii lui William și ai lui Harry, Regina Camilla are și cinci nepoți naturali. Soția Regelui Charles are un fiu și o fiică, pe nume Tom Parker Bowles și Laura Lopes, care i-au dăruit, în total, cinci nepoți. Fiica reginei, Laura, are trei copii cu soțul ei, Harry Lopes. Fratele ei, Tom, are, la rândul său, doi copii, iar în anul 2021 s-a aflat că s-a despărțit de mama lor, pe nume Sara.

Nepoții Reginei Camilla sunt în prezent adolescenți și au participat, în 2023, la ceremonia de încoronare a Regelui Charles și a bunicii lor. Elisa, Louis, Gus, Lola și Freddy se numesc nepoții Camillei și au o relație apropiată cu aceasta, dar și cu monarhul. Presa din regat scria, la un moment dat, că cei cinci nepoți o vizitează des pe Camilla, iar Charles obișnuia să le citească acestora din cărțile cu Harry Potter când erau mai mici.