Porecla pe care o avea Gina Pistol înainte să devină celebră. Mulți s-ar jena să audă

Gina Pistol nu mai are nevoie de niciun fel de prezentare, deoarece este una dintre cele mai iubite și cunoscute vedete de televiziune din România. Partenera de viață a lui Smiley este în culmea fericirii de când a devenit mămică în martie 2021, iar notorietatea sa a crescut considerabil, în ultimile luni. Cu toate acestea, sunt multe lucruri pe care fanii nu le știu despre Gina Pistol. Ce poreclă avea blondină în tinerețe.

Astăzi este una dintre cele mai iubite prezentatoare TV din România, fiind vedetă la Antena 1, acolo unde a prezentat, înainte de a o aduce pe lume pe fiica ei Josephine, emisiunile Chefi la Cuțite și Asia Express. La vârsta de 41 de ani, Gina Pistol se poate declara o femeie fericită și împlinită, cu o familie care-i oferă stabilitate, liniște și mii de bucurii.

Focoasa blondină a cunoscut celebritatea pe vremea când era doar o tânără de 20 de ani, atunci când trupul ei de zeiță nu a putut fi trecut cu vederea, iar diva a acceptat să realizeze un pictorial pentru o celebră revistă pentru adulți.

Fiind o tânără atrăgătoare, cu trăsături frumoase, Gina Pistol a povestit că a trecut prin momente dificile din cauza bărbaților misogini, care nu o luau în serios. Mai mult de atât, numele ei de familia crea adevărate controverse, iar blondina nu a scăpat de anumite porecle relaționate cu armele. Ginei Pistol i se spunea „Mitralieră”, „Pușcă” sau „Kalașnikov”.

„Crescând fără tată și fiind o fetiță drăguță, frumoasă, bărbații mă tratau… Mai ales după ce am apărut în revistele alea. Am auzit atâtea glume proaste și când am crescut și am început să dau cu ei de pământ când ceva nu-mi convenea, că pot să fiu și genul ăsta.

Când întâlneam bărbați care făceau glume misogine și erau mai nesimțiți, dădeam cu ei de pământ.”, a declarat Gina Pistol, în cadrul podcastului Fain și Simplu al lui Mihai Morar.