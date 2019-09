Poliția din Hong Kong folosește tunuri cu vopsea: motivul terifiant din spatele gestului ciudat

Au trecut deja câteva luni de la începutul protestelor din Hong Kong, iar autoritățile au devenit din ce în ce mai creative în a identifica protestatarii.

În timp ce participanții la protestele din Hong Kong încearcă să nu fie prinși, polițiștii au început să apeleze la soluții neobișnuite pentru a-i identifica și aresta.

Ne aflăm în cea de a 13-a săptămână de conflict între participanții la protestele din Hong Kong și forțele de ordine. Din disperare, polițiștii au început să folosească tunuri cu vopsea albastră pentru a marca protestatarii. Acest gest neobișnuit le permite să marcheze oamenii care au o problemă cu relația dintre China și Hong Kong, pentru a-i aresta ulterior, în orice colț al orașului.

Partea bună este că mulți participanți la protest au avut haine de schimb la ei pentru a fi identificați mai greu de autorități, prin intermediul camerelor de supraveghere răspândite prin întregul Hong Kong.

BREAKING: Hong Kong Police for the first time deployed water cannons infused with blue dye. The idea is to identify protesters and facilitate arrests. Carrie Lam reportedly told her cabinet that she would “lock them all up.” Looks like she meant what she said. pic.twitter.com/N10HzNggk8

— Jason Y. Ng (@jasonyng) August 31, 2019