Poarta Iubirii, locul din România care a cucerit străinii. E de poveste, aici vezi cele mai frumoase răsărituri din ţară

Poarta Iubirii, locul special din România care i-a cucerit pe turiștii străini. Mulți aleg să meargă acolo pentru a vedea cele mai frumoase răsărituri din ţară. Unde se află acest loc minunat?

Poarta Iubirii, locul din România care a cucerit străinii

În ultimii ani, litoralul românesc a fost luat cu asalt de turiștii de peste hotare. Stațiunea Vama Veche, de la malul Mării Negre, este preferata tuturor, an de an. Pe vremuri, Vama Veche era locul unde se adunau rockerii, dar în prezent, în stațiune ajung mulți străini, care sunt încântați de ce găsesc acolo. Una dintre principalele atracții este Poarta Iubirii, locul de unde poți vedea cele mai frumoase răsărituri. În plus, farmecul valurilor turcoaz îi fac pe mulți să trăiască emoții de neimaginat.

„Nu o să vedeți în Vama Veche să nu vină să facă poză aici. Au crescut vânzările din cauza ușii. Vin, fac poze, văd că miroase ceva frumos o ciorbă, un pește și se opresc și mănâncă.”, susține un Ștefan, reprezentant cherhana.

În Vama Veche puteți vedea cele mai frumoase răsărituri

Ușa albastră, veche, montată la intrarea într-o cherhana din Vama Veche, este vedetă! Aceasta se află lângă o barcă veche și a devenit un soi de emblemă a locului respectiv. Mulți care ajung acolo nu ezită să se fotografieze cu ușa și să posteze imaginile pe rețelele de socializare. În plus, lângă ușa denumită Poarta Sărutului se află și un pian, ancorat într-un peisaj idilic de mare, soare și nisip.

Acest decor pare să fie magnetul perfect pentru a atrage turiștii de pretutindeni. Cei mai mulți sunt turiștii străini, care sunt de-a dreptul fascinați de Poarta Iubirii din Vama Veche.