Planul pus în aplicare de Vodafone și legătura cu 5G

Compania de telecomunicații Vodafone România se divizează parțial și transferă turnurile de antele către Vodafone Towers, o societate înființată recent în acest scop. Legătura nebănuită cu 5G, în continuare.

Vodafone România se divizează parțial

Al doilea jucător local de telefonie mobilă, Vodafone România, are în plan să transfere infrastructura pasivă (stâlpi, turnuri, etc) către compania Vodafone Towers, înființată în primăvara acestui an, demers care are drept scop îmbunătățirea eficienței operaționale, reducerea costurilor de capital și diminuarea duplicării elementelor de rețea.

„Hotărârea acționarilor societății divizate (Vodafone România – n.r.) de a separa din punct de juridic infrastructura societății divizate prin transferul activității divizate către Vodafone Towers corespunde strategiei grupului Vodafone și a altor operatori majori de telecomunicații, inclusiv Deutsche Telekom, Telefonica și Orange. Obiectivul este de a dezvolta mai eficient infrastructura pasivă dedicată sectorului de telecomunicații și, în consecință, îmbunătățirea randamentului acestor active. La nivel de grupuri de turnuri pan-europene, investitorii axați pe infrastructură ar trebui să găsească oportunitatea atractivă, astfel de investiții fiind utilizate pentru a îmbunătăți calitatea rețelei și experiența clienților“, se arată în documentul companiei, potrivit profit.ro.

Care este legătura cu 5G

Divizarea va oferi posibilitatea unei mai bune supravegheri a activelor-cheie ale infrastructurii, creând noi oportunități de afaceri prin închirierea site-urilor și eficientizarea costurilor în cadrul portofoliului. Această operațiune este parte a unui proces care „va genera la nivelul grupului, conform prețurilor de referință ale pieței de închiriere, venituri anuale de 1,7 miliarde de euro și un rezultat operațional înaintea cheltuielilor cu dobânzile, impozitele, deprecierea și amortizarea activelor (EBITDA) de 900 milioane de euro“, potrivit sursei citate anterior.

Termenul de finalizare a acestei operațiuni, care va conduce la creșterea capacității de a implementa cele mai bune practici în cadrul portofoliului și a pregăti o utilizare crescută a datelor și lansarea optimizată a 5G, este 1 noiembrie.