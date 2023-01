Planta care te scapă de durerile de cap. Este foarte eficientă, ce au descoperit specialiștii

De cele mai multe ori când experimentăm o stare de disconfort și simțim că ne doare foarte tare capul, doctorii ne recomandă să apelăm la un tratament medicamentos. Cu toate acestea, ce spun specialiștii despre o plantă care ar putea fi la fel de eficientă precum ibuprofenul.

Ce plantă ar putea să te scape de migrene

Te confrunți cu o migrenă cumplită și nu vrei să mai iei medicamente, motiv pentru care te-ai decis să cauți o soluție naturistă pentru a-ți trata durerea de cap?

Ei bine, cercetătorii din Samoa, Noua Zeelandă și Statele Unite ar fi descoperit că frunzele arborelui samoan, matalafi, ar fi la fel de eficiente în ameliorarea inflamației ca ibuprofenul, relatează publicația italiană Medi Magazine.

În articolul publicat în Proceedings of the National Academy of Sciences, oamenii de știință descriu modul în care au studiat mai întâi frunzele plantelor, pe care le-au testat, ulterior, pe celulele imune ale mamiferelor.

Potrivit studiilor, în ultimele sute de ani, nativii din Samoa ar fi folosit frunzele arborelui matalafi pentru a trata o mare varietate de afecțiuni legate de inflamații și răni.

Vindecătorii din Samoa zdrobesc planta Matalafi și o transformă într-un fel de pastă pe care o utilizează, ulterior, pentru a reduce febra și pentru a trata infecțiile pielii, spun jurnaliștii intalieni.

Seeseei Molimau-Samasoni este un medic de origine samoană, un profesionist care și-a dorit dintotdeauna să verifice proprietățile vindecătoare ale unguentelor folosite de strămoșii săi, folosind știința.

Cercetările anterioare ar fi arătat că aceste plante pot fi utile atunci când dereglarea fierului apare din cauza inflamației. Testarea ulterioară a plantei a implicat metabolomica aplicată, imunologia, biochimia și cunoștințele oamenilor care au folosit-o de mulți ani în Samoa.

Cât de eficientă ar fi, potrivit studiilor specialiștilor

Aceste studii inițiale nu numai că pun în lumină substanțele prezente în frunzele plantei, dar au arătat și că planta ar fi cel mai probabil folositoare în terapiile antiinflamatoare. Pentru a afla dacă acesta a fost cazul, cercetătorii au testat planta în laborator cu o varietate de celule imunitare de mamifere.

După ce ar fi constatat că frunzele de matalafi reduc inflamația, specialiștii au comparat eficacitatea acestuia cu unul dintre cele mai populare medicamente utilizate pentru a trata inflamația: ibuprofenul.

În urma acestui experiment, oamenii de știință ar fi descoperit că frunzele au fost la fel de eficiente în tratarea inflamației, precum celebra substanță.

Citește și Ce se întâmplă în corpul tău dacă mănânci puțin. Semnele de avertisment pe care ți le va trimite corpul