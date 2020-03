Placido Domingo, infectat cu coronavirus. Cine a făcut anunțul

Starul de operă Plácido Domingo a fost pozitiv pentru virusl COVID-19, a confirmat artistul duminică pe pagina sa de Facebook. Vestea a făcut înconjurul internetului iar mesajele fanilor de pe rețelele de socializare nu au contenint să apară.

Domingo a spus că în prezent este în stare de sănătate bună, dar a decis să fie testat după ce a cunoscut „febră și simptome de tuse”. El și-a încurajat fanii să se spele pe mâini și să respecte liniile directoare și reglementările pe care administrațiile locale le-au pus în aplicare. Domingo și familia sa vor rămâne în stare de izolare „atât timp cât va fi considerat medical necesar”, a spus el, în timp ce pandemia continuă să se răspândească în Europa. Asta a dus la anularea mai multor spectacole pentru care celebrul tenor și-a cerut scuze.

”Cred că este datoria mea morală să vă anunț că am fost testat pozitiv COVID19, virusul Corona. Familia mea și cu mine suntem cu toții izolați atât timp cât este considerat medical necesar. În prezent suntem cu toții în stare de sănătate bună, dar am avut simptome de febră și tuse, deci am decis să fiu testat și rezultatul a revenit pozitiv.



Îi rog pe toți să fie extrem de atenți, să urmeze îndrumările de bază spălându-te frecvent pe mâini, păstrând cel puțin 6 metri distanță față de ceilalți, și să facă tot ce pot pentru a opri virusul să se răspândească și vă mai rog, mai presus de toate, să stați acasă, dacă puteți! Împreună putem combate acest virus și să oprim actuala criză mondială, astfel încât să putem reveni la viața noastră zilnică normală foarte curând. Vă rugăm să urmați regulile și reglementările administrațiilor publice locale pentru a vă păstra în siguranță și a vă proteja nu numai pe voi înșine, ci întreaga noastră comunitate.”, a scris Placido Domingo pe pagina sa de facebook.