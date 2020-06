O pisică din Thailanda a devenit celebră în mediul virtual datorită felului în care arată. Pisica are jumătate de față albă și jumătate gri. Cat, după cum a fost botezată, îi face zilele frumoase stăpânei sale, fiind un animal plin de viață și jucăuș.

Ea este pisica cu două fețe. Cum a ajuns vedetă internațională micuța Cat

O pisicuță a devenit celebră datorită feței sale care este împărțită în două culori. De parcă ar fi fost colorată de un artist, pisica are jumătate de față ală, iar cealaltă jumătate este de culoare gri. Pisica are 1 an şi 11 luni, și este nostimă și cu totul deosebită.

Datorită felului în care arată, pisica a devenit cunoscută în toată lumea. Stăpâna sa, Eve, o doamnă din Thailanda, a postat poze cu pisica pe rețelele de socializare, astfel că a cucerit foarte mulți admiratori.

Cat are ca prieten un gândac

Cat, după cum a fost botezată de stăpâna ei, este veselă și jucăuță, ca mai toate pisicile de vârsta ei.

Cat are drept prieten un gândac şi îi place foarte mult să se joace cu sulurile de hârtie igienică.

Cat este o încrucișare dintre o pisică persană și una scoțiană

Cat este o corcitură de pisică persană cu pisică scoţiană. Pisicile persane au păr lung, iar greutatea între 2,3-6,8 kilograme. De asemenea, pisicile persane au o speranţa de viaţă între 10 și 17 ani.

De asemenea, pisicile scoţiene prezintă o mutaţie a genelor ce determină o aplecare a urechilor. Pisicile scoțiene ajung la o greutate ce variază între 2,7 și 4 kilograme. De asemenea, pisicile scoțiene, rasă din care face parte și Cat, au o speranţa de viaţă între 13 și 15 ani.