Petre Roman spune tot adevărul despre Revoluția din ’89, la 31 de ani după împușcături

Petre Roman rememorează momentele tragice trăite în timpul Revoluției Române din 1989. În urma morții a 1.116 de persoane a rămas multă suferință și amărăciune în sânul unui popor aflat până atunci sub regim comunist. La 31 de ani de la protestele violente care s-au desfășurat în preajma Crăciunului, fostul prim-ministru al României povestește teroarea simțită din culise.

În data de 22 decembrie, Nicolae Ceaușescu era forțat de mii de bucureșteni ieșiți în stradă să fugă cu un elicopter. Cu puțin timp după fuga sa, mai multe instituții publice erau atacate de „teroriști” cu focuri de armă. Medicii de la Ambulanță au povestit imaginile dure la care au fost martori, identificând zeci de răniți împușcați.

Într-un interviu acordat pentru Alphanews, Petre Roman a povestit cum a trăit momentele Revoluției prin prisma sa. Acesta a rememorat momentele în care au fost surprinși în clădirea televiziunii, fiind forțați de împrejurări să se adăpostească, lipindu-se la pământ.

Petre Roman a povestit cât de intens a trăit acele momente cruciale dintre viață și moarte, minute în care nu știa dacă va supraviețui atacurilor teroriștilor.

„Dimineață zilei de 23, devreme când s-a început să tragă atunci am plecat și Iliescu a plecat și câțiva am plecat împreună cu el. Am traversat pasajul la TVR care era plin de cioburi cu mare grijă, că ne gândeam că poate să tragă asupra noastră și ideea lui Iliescu a fost să mergem la MAN , ceea ce am și făcut”, a continuat Petre Roman cu povestirile.