Petre Geambașu, în stare foarte gravă la spital. Soția artistului este disperată

Conform unor informații apărute pe spynews.ro, celebrul cântăreț s-ar afla internat în spital, situația sănătăți iacestuia fiind una foarte gravă.

Petre Geambașu, în stare foarte gravă la spital

Conform celor publicate de spynews.ro, Petre Geambașu a ajuns în stare gravă la spital și se pare că se află sub atenta supraveghere a medicilor. Se pare că, în ultima vreme, artistul s-a confruntat cu o criză de discopatie, fiind sub tratament pentru problema sa, dar nu a ținut cont de faptul că mai are și alte complicații ale stării de sănătate. Având și probleme cardiace starea de sănătate a cântărețului s-a agravat, ăsta fiind unul din motivele pentru care a ajuns în spital.

Soția artistului este disperată

Artistul are antecedente, având în urmă cu o lună un accident cu mașina, după ce a lovit un copil de numai 5 ani, în Săftica, vestea fiind dată chiar de către fiul lui, Călin Geambașu, care a postat un mesaj acid pe contul său de Facebook, la adresa tatălui. În acest moment soția, se află alături de artist, și,conform surselor, este disperată și speră ca Petre Geambașu să se facă bine cât mai repede cu putință.