Peter Marschal a murit. Ce legătură era între el și Dan Negru

De-a lungul anilor, mai ales dacă ați fost telespectatori fideli ai Antenei 1, este imposbili să nu fi auzit măcar odată de show-uri ca ”Te pui cu Blondele”, sau „Schimb de mame”, „Cireașa de pe tort”, „Mondenii”, „Rătăciți in Panama”. Toate aceste show-uri de succes l-au avut în spate, ca producător pe germanul Peter Marschal.

Numele de Peter Marschal poate nu este cunoscut publicului larg, dar show-urile amintite mai sus cu siguranță. Toate aceste emisiuni de succes erau realizate de o companie de producții tv, Paprika Entertainment, companie fondată de germanul Peter Marschal.

La începuturile Atena 1, când se pregăteau de a da lovitura pe piața media românească Peter Marschal este cel care l-a propulsat pe celebrul Dan Negru în producțiile tv realziate de compania sa, Paprika Entertainment. Și de atunci și până astăzi, toate show-urile prezentate de Dan Negru au avut cele mai mari audiențe. Dan este cel care a făcut anunțul dispariției fostului producător și pionier al producțiilor tv în România, și nu numai.

”A murit Peter Marschall, unul dintre pionierii industriei tv de la noi. Am construit împreună cu compania lui, „Paprika Entertainment” , showul ” Te pui cu Blondele”, cel mai longeviv game-quizz de prime-time din istoria televiziunii din România și printre cele mai profitabile-financiar show-uri tv difuzate vreodată in România.

„Schimb de mame”, „Cireașa de pe tort”, „Mondenii”, „Rătăciți in Panama” sunt câteva formate pe care le-a adus in România dar Peter a construit televiziune in multe alte țări europene, Ungaria, Germania, Cehia, Bulgaria. Avea 47 de ani…Și 5 copii…”, a scris Dan Negru pe facebook.