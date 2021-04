Pericolul descoperit în conservele de pate vegetal. OPC trage un semnal de alarmă uriaș

În Postul Paștelui, suferim de un anumit dezechilibru alimentar, pentru că nu mai mâncăm ca înainte. Opțiuni pe piață am avea, dar specialiștii spun că majoritatea sunt dezastruoase. De pildă, pateul vegetal, care este bun numai pentru că are aditivi și nu ingrediente de bună calitate.

Conform medicilor, produsele de tip pate vegetal abundă în conservanți și coloranți, fiind adevărate cocktailuri de substanțe chimice care pot dăuna sănătății, mai ales dacă sunt consumate pe o perioadă îndelungată. Caragenanul, polifosfatii sau carminul sunt doar câțiva dintre aditivii alimentari care se regăsesc în conservele de tip pate de post comercializate în România, avertizează Sorin Mierlea, președintele Asociației pentru Protecția Consumatorilor (OPC). Potrivit unui studiu, în cadrul căruia au fost analizate etichetele a 15 astfel de produse, rezultatele au fost următoarele:

Mierlea a subliniat că, deși sunt mai scumpe decât conservele de pate de ficat, produsele de tip pate vegetal câștigă teren de câțiva ani. Ba chiar segmentul este în continuă creștere, pe piață apărând noi sortimente, dar tot la fel de pline de E-uri. Din spusele acestuia, pateul vegetal este sărac în proteine și în fibre și bogat în grăsimi saturate, calciul lipsind cu desăvârșire.

„In perioada de post trebuie sa citim eticheta, sa ne uitam la termenul de valabilitate dar mai mult ca oricand trebuie sa ne uitam la coloranti si conservanti si sa alegem produsele de post care sunt cu adevarat vegetale. Este important sa nu consumam doar cocktailuri de substante chimice si sa alegem in cunostinta de cauza produsele de post.

Ingredientele sunt in ordinea cantitatii din produs, asa ca primul ingredient se regaseste in cea mai mare cantitate in produs, iar ultimul intr-o cantitate mai mica. Excesul de pate poate fi daunator, dar noi le recomandam pacientilor sa il consume moderat. Toate trebuie facute cu masura! E important să citim eticheta”, a explicat Sorin Mierlea pentru Ziare.com.