Pericolul care pândește omenirea în 2050, de fapt: ”10 milioane de morți anual” VIDEO

Mulți dintre noi am crescut crezând în traiectoria progresului în știință și medicină. Că sănătatea umană va continua să se îmbunătățească așa cum s-a făcut de sute de ani. Pe măsură ce am progresat am continuat să fim optimiști și să credem în medicină și în medicamente. Cele mai folosite medicamente au fost celebrele antibiotice, dar în urma unor cercetări s-a constatat un pericol viitor în ceea ce privesc antibioticele.

Antibioticele pot deveni un pericol în următorii ani pentru sănătate

Știința funcționează încă bine, dar obstacolele mortale blochează calea dintre cercetare și progres în domeniul medicinei. Aceste obstacole, în opinia specialiștilor sunt antibioticele. Amenințarea pentru omenire este gravă și se înrăutățește pe zi ce trece, dar din motive care scapă, pare a fi șocant de puțină voință colectivă de a face multe în acest sens, mai spun specialiștii.

În urmă cu aproximativ 75 de ani, știința a adus penicilina în uz public. Astfel s-a deschis o nouă eră în controlul bolilor infecțioase, la fel cum făcuse salubritatea înainte. Bolile infecțioase, cum ar fi pneumonia și streptococul, care în mod obișnuit fuseseră fatale chiar și în zilele bunicilor noștri, au fost îmblânzite, cel puțin pentru o vreme.

În generațiile care au urmat, speranța de viață a crescut cu 25 de ani. Bolile infecțioase au căzut de pe locul 1, printre toate cauzele morții umane. Bolile infecțioase, până la apariția penicilinei, a omorât mai mulți oameni decât gloanțele și bombele, chiar și în timpul războaielor mondiale.

Rezistența la antibiotice, o problemă globală

Printre specialiștii care trag un mare semnal de alarmă în privința pericolului este și cercetătorul român Cristian Coman. Cristian Coman, în afară de munca sa de cercetare, este celebru și pentru cele trei expediții în Antarctica. Într-un interviu acordat publicației Hotnews.ro, cercetătorul a reiterat pericolul rezistenței corpului nostru la antibioticele folosite în diferitele afecțiuni.

”Rezistența la antibiotice apare atunci când medicamentul în sine nu mai funcționează. Încercăm să lovim în acel microorganism, să-i zicem bacterie, o să mă refer la ele. Lovim într-o bacterie patogenă cu care organismul se luptă și din păcate nu mai reacționează la tratament. Această rezistență poate să fie naturală într-o bacterie, pur și simplu o are, sau așa numita rezistență dobândită. Aceasta este de fapt partea mai urâtă a rezistenței la antibiotice, pentru că anumite gene de rezistență, care sunt transferabile, pot să ajungă la bacterii cu rezistență la antibiotice de la altă bacterie care în mod normal nu are rezistență la antibiotice, dar prin faptul că preia aceste gene devine ea însăși rezistentă.”, declară cercetătorul român.

”Situația este gravă și va deveni și mai gravă”

Prin selecție naturală, bacteriile și alți microbi evoluează pentru a supraviețui atunci când se administrează antibioticele. Vor continua să se adapteze și vor reuși să facă asta în continuare, spun specialiștii. Cu excepția cazului în care umanitatea construiește noi straturi de apărare sub formă de noi antibiotice și alte abordări creative.

În Statele Unite, două companii farmaceutice au obținut aprobarea FDA pentru noi compuși antibiotici. De îndată ce piețele au aflat că acele companii au creat medicamente care ar putea salva literalmente lumea, stocurile lor au scăzut, povestește un alt cercetător în domeniu, Gerry Wright, profesor de biochimie și științe biomedicale, Universitatea McMaster.

Guvernele lumii recunosc criza, așa cum au afirmat la o reuniune specială la nivel înalt a Adunării Generale a Națiunilor Unite în 2016 și la G20 în 2017. Cercetătorul Cristian Coman spune că există un mare pericol. Acesta spune că până în 2050 s-ar putea ca rezistența la antibiotice să tindă să devină principala cauza a mortalității.