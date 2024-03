Perechile toxice în funcţie de zodie. Motivul pentru care nativii Berbec nu au ce căuta lângă un Rac

După cum bine se știe, din punct de vedere astrologic, există șanse să nu vă înțelegeți cu toți cei pe care îi întâlniți. Pentru unii este foarte greu să se înțeleagă cu alții, deoarece nu reușesc să creeze o legătură cu ei. Numeroase elemente pot contribui la acest lucru, dar semnele zodiacale sunt unul dintre ele, astfel că, vorbim astăzi despre perechile toxice în funcţie de zodie, dar și motivul pentru care nativii Berbec nu au ce căuta lângă un Rac. Citește mai departe și află care sunt perechile toxice în funcţie de zodie.

Compatibilitatea zodiilor este subiectivă

Deși ne-am dori să fie adevărată acea compatibilitate astrală, realitatea ne demonstrează cu totul altceva, din păcate, astfel că există perechile toxice în funcție de zodie. S-ar putea să te înțelegi de minune cu cineva cu care nu te așteptai să te conectezi, sau poate că cineva de care ai fost atras la început nu ajunge să îți dea fluturi în stomac.

Deși poți pune asta pe seama a ceva ce au spus la o întâlnire sau a unui sărut lipsit de strălucire, există un alt motiv pentru care s-ar putea să nu fi făcut clic: stelele. Potrivit astrologilor, unele semne zodiacale sunt susceptibile de a avea personalități, perspective și priorități conflictuale. Citește mai departe pentru a fafla care sunt perechile toxice în funcţie de zodie, precum și care este motivul pentru care nativii Berbec nu au ce căuta lângă un Rac.

Cele mai toxice cupluri din horoscop. Zodiile cu care nu trebuie să ai niciodată o relație

Care sunt perechile toxice în funcţie de zodie

Neînțelegerea între oameni este o provocare interpersonală comună care apare din cauza diverselor personalități, a valorilor diferite sau a intereselor conflictuale. Aceste neînțelegeri se pot manifesta în diverse medii, de la familie și prietenii până la locurile de muncă și comunități. Motivele pentru care nu se înțeleg pot varia de la simple neînțelegeri până la animozități adânc înrădăcinate.

Găsirea unui teren comun, practicarea unei comunicări eficiente și încurajarea empatiei sunt vitale pentru rezolvarea acestor conflicte și promovarea unor relații armonioase. Atunci când indivizii învață să navigheze aceste diferențe în mod constructiv, acest lucru poate duce la creștere personală, la o mai bună cooperare și la legături mai puternice cu ceilalți, contribuind la o coexistență mai pașnică și mai productivă.

Diferitele zodii au probleme în a se înțelege de la început, deoarece semnele solare reprezintă părțile esențiale ale personalității tale. Așadar, iată care sunt cele 12 semne zodiacale, află care sunt cele mai greu de conviețuit pentru tine, în funcție de zodia ta. Așadar cele două se încadrează în lista cu perechile toxice în funcţie de zodie.

Perechea Berbec – Rac, prima în lista cu perechile toxice în funcţie de zodie

Berbecul și Racul ar putea întâmpina probleme din cauza diferențelor de personalitate. În timp ce Berbecul este mai direct, Racul are o abordare mai sensibilă a vieții. De exemplu, în situațiile în care Berbecul optează pentru confruntare și acțiune, Racul ar putea să se retragă sau să răspundă emoțional, ceea ce poate duce la neînțelegeri, iar această pereche poate deveni toxică atunci când nerăbdarea Berbecului se întâlnește cu irascibilitatea Racului și creează un ciclu de sentimente dureroase și reacții defensive.

Perechea Scorpion și Vărsător, nu merge fără libertate

Scorpionul și Vărsătorul este puțin probabil să se înțeleagă pe termen lung. Această relație nu ar fi trebuit să se înfiripe niciodată cu adevărat, în primul rând”, spun astrologii. Scorpionul are o nevoie de a se contopi și vrea să se lege și vrea sacrificiu și angajament complet din partea unui partener, în timp ce Vărsătorul este de genul liber, care nu vrea constrângeri.

Vărsătorul, de asemenea, nu va vibra cu nevoia Scorpionului de a verifica mai des. Vărsătorul apreciază independența și va lupta pentru ea, în timp ce Scorpionul „se enervează când este rănit”. În concluzie, nu este o pereche grozavă și se încadrează în lista cu perechile toxice în funcţie de zodie.

Perechea Fecioară și Balanță, nu ar avea sorți de izbândă

Fecioara este posibil să se ciocnească cu Balanța, chiar dacă amândouă sunt frumoase și analitice, conform astrologilor. În timp, se vor acumula resentimente, iar Balanța se va simți constant luată peste picior, avnd în vedere că prețuiește pacea și armonia și va dori ca Fecioara să se relaxeze.

Pe de altă parte, Fecioara va admira farmecul Balanței, dar va fi, de asemenea, atât de enervată că Balanța pur și simplu nu are coloană vertebrală uneori. Concluzia, perechea nu ar avea sorți de izbândă.

Perechea Fecioară și Săgetător, sfârșesc prin a se simți neînțeleși

Fecioara și Săgetătorul nu se vor înțelege nici într-o relație, spune Rodriguez – în mare parte din cauza valorilor lor care se ciocnesc. Perfecționismul Fecioarei și atenția la detalii îl poate frustra pe Săgetătorul iubitor de libertate, care preferă un stil de viață mai spontan și mai aventuros, explică astrologii.

Toxicitatea apare atunci când critica Fecioarei atenuează spiritul Săgetătorului, iar nepăsarea Săgetătorului pentru detalii îl irită pe Fecioară, iar ambii parteneri din această pereche pot sfârși prin a se simți neînțeleși și constrânși, deoarece se străduiesc să vadă și să aprecieze perspectivele celuilalt. Aceste două zodii fac parte din categoria celor optimiști, care dau de fiecare dată o șansă iubirii.

Perechea Vărsător – Rac, devine rapid toxică

O relație între Vărsător și Rac s-ar putea transforma foarte ușor într-o groapă de gunoi toxică. Vărsătorul preferă un grup mare de prieteni, dar Racul preferă un cerc mai restrâns, de unde poate apărea amărăciunea.

Racul poate fi în mod constant gelos pe prietenii Vărsătorului, care pot fi cu sau fără beneficii, iar Vărsătorul poate dori ca Racul să iasă din carapacea lor și să își asume mai multe riscuri”, spun specialiștii astrologi, iar Vărsătorul nu are cum să se despartă de prietenii lor, iar Racul își va proteja cochilia cât mai mult timp posibil.

Perechea Berbec – Taur, cea mai proastă alegere

În timp ce Berbecul și Taurul sunt spate în spate în calendarul zodiacal, este puțin probabil ca ei să se întâlnească într-o relație. La prima vedere, cei doi sunt de fapt foarte asemănători, Taurul și Berbecul. Amândouă sunt încăpățânate, ambele sunt puternice, au o mulțime de putere intensă și capacitate de conducere, dar o fac în moduri diferite. Taurul este prin puterea de a rămâne.

Cu toate acestea, Berbecul se plictisește ușor și îi place să facă lucrurile, și va deveni nerăbdător cu Taurul și va fi frustrat de faptul că uneori doar se mișcă un pic prea încet, sau sunt un pic prea răbdători, sau rămân în lucruri un pic prea mult timp. Și, deși probabil că au chimie fizică, nu este suficient pentru a-i ajuta pe Berbec și Taur să rezolve conflictele, deoarece niciunul dintre ei nu va da înapoi într-o ceartă. Așadar cele două se încadrează în lista cu perechile toxice în funcţie de zodie.

Perechea Rac – Gemeni, există o fascinație naturală între cei doi

Sensibilul Rac și jucăușul Gemeni ar putea, de asemenea, să ajungă într-o relație problematică,deoarece sunt atât de diferiți încât există o fascinație naturală între cei doi. Gemenii nu sunt cu adevărat un semn cunoscut pentru a merge în profunzimea emoțiilor și a simți lucrurile și a sta cu adevărat și a fi prezent cu profunzimea lor, iar Racul îl vede pe Gemeni plutind de la un lucru la altul.

Racul își dorește siguranță și protecție, iar Gemenii incitant și spectaculos vor încerca să scoată Racul din zona lor de confort un pic. Cu toate acestea, cu timpul, cei doi se vor ciocni pentru că Gemenii vor dori ca Racul să continue să își satisfacă nevoile emoționale nesatisfăcute. Și în timp ce Gemenii nu este probabil să satisfacă nevoile Racului, Racul se va strădui totuși să renunțe la relație.

Perechea Taur – Săgetător, în lista cu perechile toxice în funcţie de zodie

Există un listă probleme pentru perechea Taur și Săgetător. Este puțin probabil ca aceste două semne să se înțeleagă unul pe celălalt și să se ciocnească în ceea ce privește stilul de viață și ideologiile. Săgetătorul este mereu în mișcare, în timp ce Taurului îi place să stea pe loc.

De asemenea, Săgetătorul este mai mult interesat de experiențe, în timp ce Taurul poate fi mai mult interesat de lucruri, iar ei își pot petrece o mare parte din timp împreună plângându-se de stilul de viață al celuilalt. În timp ce Săgetătorul poate dori să fie în oraș în fiecare weekend, Taurul poate dori să stea acasă, ceea ce face ca cei doi să petreacă mult timp despărțiți. Se pare că bărbații Săgetător fac parte din odiile de bărbaţi care îţi frâng inima, cinform astrologilor.

Perechea Vărsător – Taur, nu au șanse să se înțeleagă

Nici aceste două semne nu au șanse să se înțeleagă, deoarece Vărsătorul iubește schimbările, în timp ce Taurului îi place să păstreze lucrurile stabile și constante. Aceste diferențe cheie ar putea duce rapid la toxicitate.

Această diferență fundamentală poate duce la frustrare într-o relație, în care dorința Taurului pentru o noapte confortabilă se simte restrictivă pentru Vărsător, care caută emoție și angajament social. Incapacitatea lor de a găsi un teren comun poate favoriza un mediu toxic de resentimente și, uneori, de detașare. Așadar cele două se încadrează în lista cu perechile toxice în funcţie de zodie.

Perechea Fecioară – Berbec, o „potrivire toxică” în lista cu perechile toxice în funcţie de zodie

Fecioara și Berbecul ar putea foarte bine să fie o „potrivire toxică”, deoarece amândoi pot fi agresivi în moduri diferite. Fecioarei nu-i place să i se spună cum să se comporte, iar Berbecului nu-i place să i se spună ce să facă.

Fecioarei îi place să se ia la harță cu Berbecul, ceea ce ar determina multă amărăciune și certuri care ar putea rămâne nerezolvate. Au stiluri diferite de ceartă, Fecioara fiind mai pasiv-agresivă, iar Berbecul mai ostilă în exterior, iar frustrarea dintre acest cuplu încrâncenat ar putea deveni feroce.

Perechea Scorpion – Gemeni, de la gelozii la tăcere, rețeta unui dezastru

Aceste două zodii vor fi probabil atrași unul de celălalt la început, dar intensitatea Scorpionului și dragostea pentru varietate a Gemenilor pot crea în cele din urmă un conflict. Investiția emoțională profundă a Scorpionului poate părea copleșitoare pentru Gemeni, care preferă o abordare mai ușoară, mai lipsită de griji în dragoste. Neînțelegerile apar atunci când natura cochetă a Gemenilor declanșează gelozia Scorpionului.

În plus, Gemenii nu sunt adepții păstrării lucrurilor sub tăcere sau menținerii unui aer de mister în relație, deoare ce le este cel mai greu să păstreze un secret și au zero mister, în timp ce Scorpionului îi place ca viața lor să fie dezvăluită încet. Scorpionul este cel care păstrează secretele, iar Gemenii nu au nicio problemă în a trăncăni în tot orașul toate ultimele bârfe despre așa și așa, iar asta ar putea fi o despărțire destul de urâtă în cele din urmă. Citește mai departe și află despre aceste zodii care sunt cu adevărat toxice în relații.

Perechea Capricorn – Leu, în lista cu perechile toxice în funcţie de zodie

Cea mai toxică pereche, menționată de toți cei trei experți în astrologie? Capricornul și Leul, deoarece Capricornul își va da ochii peste cap la nevoia constantă a Leului de a fi în centrul atenției. Nevoia Leului de admirație și atenție este contrară perspectivei rezervate și pragmatice a Capricornului asupra vieții. Prin urmare, în timp ce Leul caută laudele și dramatismul, criticile Capricornului și accentul pe chestiuni practice ar putea dezumfla spiritele Leului.

Această dinamică poate deveni toxică atunci când extravaganța Leului se întâlnește cu natura serioasă a Capricornului și duce la o relație plină de sentimente de inadecvare. Atât Capricornul, cât și Leul sunt foarte buni la îndeplinirea obiectivelor și ar putea fi cuplul de putere prin excelență. Dar atunci când există un dezechilibru cu succesul, se poate crea tensiune și resentimente. Niciunul dintre ei nu înțelege cu adevărat modul în care celălalt abordează sincer viața într-un mod elementar, iar cei doi au temperamente puternice atunci când sunt răniți.