Pepenele cumpărat din piață nu e dulce? Trucul care schimbă radical gustul, ai nevoie de un singur ingredient

Atunci când ai poftă de pepene roșu și te duci la piață pentru a cumpăra cea mai gustoasă lubeniță, internauții te sfătuiesc să verifici fructul cu atenție, înainte de a pleca. De altfel, tot mai mulți negustori aleg să modifice gustul dulce al pepenelui, adăugându-i sare. Iată trucul care te poate pune în dificultate.

Ce se întâmplă dacă pui sare pe pepenele roșu

Poate nu ai observat, dar foarte multe persoane aleg să mănânce pepenele cu diferite alte alimente, precum pâine și brânză sau aleg să-i adauge sare. Motivul ar fi destul de simplu. Internauții susțin că mulți negustori de lubenițe sărează fructul, pentru a-i intensifica gustul.

Puțină sare presărată pe o felie crocantă-rece de pepene roșu sau galben îi scoate în evidență dulceața și doar îi face să aibă un gust mai bun. Unii susțin că pepenele și sarea merg de minune împreună, precum untul de arahide și jeleul.

Deși nu te-ai fi gândit niciodată să pui sare pe pepenele roșu sau pe cel galben, ei bine, unii specialiști declară că acest aliment poate îmbunătăți gustul fructului.

Potrivit dezvoltatorului alimentar Barb Stuckey, autorul cărții Taste What You’re Missing, The Passionate Eater’s Guide to Why Good Food Tastes Good, adăugarea de sare la un pepene dulce poate părea contraintuitiv, dar există o știință alimentară în spatele ei.

„Pepenele roșu are trei elemente gustative, dulce, acru și amar. Totul este în pulpa lubeniței. Amărăciunea ține în frâu dulceața și, de fapt, o suprimă într-o anumită măsură. Sarea are efectul de a doborî amărăciunea și de a crește dulceața.”, a declarat dezvoltatorul alimentar Barb Stuckey, potrivit huffpost.com.

Ce spun internauții despre acest subiect

Deși sarea pe pepene poate părea o adevărată excentricitate, specialiștii susțin că această alegere poate fi plauzibilă, deoarece, pe timp de vară, organismul ar avea nevoie să consume anumite cantități de sare.

Internauții au format două tabere, pe acest subiect. Așadar, în timp ce unii se mențin tari pe poziții și susțin că nu vor altera gustul dulce al pepenelui cu niciun fel de aliment, alții sunt de părere că sarea face fructul mai gustos, deși acest lucru nu este pe placul tuturor.

Desigur, utilizatorii Reddit au comentat și ei subiectul. Unii sunt de acord că îmbunătățește gustul, iar alții consideră că distruge pepenele.