Pepe, propunere indecentă către o femeie: ”Dacă ești curioasă ți-o arăt”. Cine e blonda, de fapt

Pepe a surprins pe toată lumea cu o propunere indecentă pe care a făcut-o către o femeie cunoscută deja multor români. Cine este blonda căreia i-a adresat câteva vorbe surprinzătoare?

Pepe e oficial un bărbat singur din nou. Acesta a divorțat de Raluca Pastramă la notar, deși lucrurile se complicaseră la un moment dat, iar multă lume a crezut că lucrurile vor ajunge la tribunal.

Cu toate astea, apele s-au calmat, astfel că acum ambii sunt singur și liberi „de contract”. Cântărețul vine acum cu detalii despre viața sa de burlac și despre viața intimă, răspunzând într-un vlog la cele mai picante întrebări ale fanilor.

Una dintre ele a făcut referație la bărbația sa, iar Pepe a răspuns în consecință la curiozitățile celor care îl urmăresc și care îi cer câteodată sfaturile în privința noii posturi de care are parte.

”Cât o ai…”, a fost întrebarea care l-a pus pe cântăreț pe gânduri timp de câteva secunde. Amuzat de situație și mereu pus pe glume, după întrebări mai serioase, artistul și-a permis să spună: ”Dacă ești curioasă ți-o arăt. Vrei să mergi pe încredere?”, a spus Pepe amuzat de situație.

„Acte! Nu e așa simplu! (n.r. la întrebarea de ce a durat atât de mult) Exact cum ne-am dorit. Copiii vor rămâne la amândoi, suntem părinți amândoi! E o treabă cât se poate de normală, fără niciun fel de conflict, exact cum am spus! foarte bine. E bine nu s-a întâmplat nimic grav. Ne-am înțeles ca doi oameni maturi. E exact cum și-a dorit și cum ne-am înțeles!”, a spus juratul de la „Next star”, pentru spywnews.ro.

„Ne-am asumat această separare și vrem să ne creștem frumos copiii, vrem să avem o comunicare bună pentru educația lor și pentru fericirea copiilor noștri. Cel mai greu ne-a fost să discutăm cu copiii. După ce am trecut acest prag, vă mărturisesc că restul nu mai contează. Fiind de comun acord, pentru că așa a trebuit să fie, vom merge la notar și nu există niciun fel de proces, litigii sau alte speculații.

Din punctul meu de vedere, nu există un motiv major, un motiv real, dar dacă nu se mai poate, nu se mai poate. Ce putem să facem? Am încercat, am făcut tot posibilul, dacă nu se poate, nu se poate. Eu cu Raluca comunicăm bine. Ne vedem zilnic. Copiii sunt în fiecare zi la grădiniță, dorm și cu mine, dorm și cu Raluca”

Pepe