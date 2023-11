Pentru ce meserie s-a pregătit Denise Rifai înainte de a intra în televiziune: “Stăteam în Iordania, în campusul universitar de acolo” EXCLUSIV VIDEO

Denise Rifai reușește să se mențină în topul preferințelor publicului cu emisiunea 40 de întrebări de la Kanal D. Recent, prezentatoarea TV și-a mai adăugat în palmares un premiu pentru „Cea mai bună emisiune de interviuri-portret”, adjudecat la Gala TV Mania în urma voturilor publicului. Cu această ocazie, vedeta a oferit un interviu exclusiv pentru Playtech Știri în care ne-a mărturisit că primul ei job a fost la radio, că întotdeauna și-a dorit să fie independentă financiar, ceea ce s-a și întâmplat, dar ne-a vorbit și despre jobul pe care și l-a dorit și pentru care a studiat în Amman, înainte să intre în televiziune.

Denise Rifai: “Primii bani i-am câștigat la radio, a fost primul meu loc de muncă”

Denise Rifai este absolventă de ASE, tatăl ei spera să îi calce pe urme și să devină arhitect, însă bunica maternă, redactor de știri la radio, i-a schimbat traseul. A îndemnat-o să facă Școala de Televiziune și de acolo a ajuns la radio și ulterior pe micul ecran.

Cum este să te răsfețe publicul cu premii?

Este foarte multă onoare și bucurie. Mi-am dorit foarte mult să am o emisiune de succes, să fie hit. Să nu uităm, eu am venit de la o televiziune de nișă, unde îmi făceam meseria cu foarte mult drag, dăruire și devotament. Am făcut trecerea spre televiziunea mare, spre marele public și nu întotdeauna astfel de treceri se transformă și într-un succes. Și mi-am dorit foarte mult, a fost orgoliul meu să reușesc, să dovedesc și să fiu eu. Și Dumnezeu mi-a dat mult mai mult decât am crezut. 40 a fost hit imediat. Am fost Denise de la 40 imediat și suntem deja în anul cu numărul 3.

Ai făcut o alegere inspirată.

E greu să ridici un produs, dar cel mai greu este să rămâi sus și să vezi că ai un public care te iubește, care te caută în permanență și asta înseamnă că fac ceea ce trebuie, sunt pe drumul corect.

De la ce vârstă ești independentă financiar?

Am crezut că independentă, independentă sunt de când mă știu. Și financiar și țin foarte mult la această independență financiară. Femeia trebuie să fie independentă indiferent de soț, tată, frate, ce este masculin în viața ei. Primii bani i-am câștigat la radio, a fost primul meu loc de muncă. Dintotdeauna am făcut lucruri prin care să-mi asigur independența și așa voi face toată viața mea.

Denise Rifai: “Îmi doream foarte mult, la vremea aceea, să devin un specialist în lumea orientală”

Deci nu ai lucrat pe perioada vacanțelor. Unde le petreceai?

Acasă, aici, în România, la mare, la munte. Au fost și veri când eram în studenție, când plecam foarte mult, stăteam în Iordania, în Amman, în campusul universitar de acolo. Este un campus universitar spectaculos în Amman, pentru că îmi doream foarte mult să devin, la vremea aceea, un specialist în lumea orientală și am studiat mult în sensul acesta.

Se apropie finalul anului, dacă ar fi să faci un bilanț, care ar fi top 3 lucruri pozitive care ți s-au întâmplat în acest an?

S-au schimbat foarte multe lucruri în viața mea și toate în bine. Sunt foarte încântată de toate modificările din toate planurile. Sunt schimbată și cred că în foarte mult bine.

Ce lipsește în viața ta pentru a fi pe deplin fericită?

În momentul actual am tot ceea ce eu mi-aș putea dori.

Video: Cătălin Shadi Sîrbu