Pensii 2022. Când primesc bătrânii ajutorul de 700 de lei și voucherele de 50 de euro promise de Guvern

Ministrul Muncii, Marius Budăi, a anunțat când primesc bătrânii ajutorul de 700 de lei. De ajutorul unic de 700 de lei vor beneficia pensionarii care au pensiile până în pragul de 2000 de lei. Conform șefului de la Muncă, 3,2 milioane de pensionari vor beneficia de noua măsură socială.

Ministrul Muncii, Marius Budăi, a anunțat astăzi că ajutoarele de 700 de lei pentru pensionarii cu pensiile până în 2.000 de lei vor veni în acelaşi timp cu pensia, începând cu data de 1 iulie.

„Aceşti bani, 700 de lei pentru fiecare pensionar care are pensia sub 2.000 de lei, vor veni odată cu pensia fiecăruia. Va începe livrarea către populaţie a acestor sume exact în calendarul pe care ştim că se livrează pensiile, începând cu data de 1 iulie”, a spus Marius Budăi la Palatul Parlamentului.

Ministrul Muncii a explicat că era nevoie și de ajutorarea acestor pensionari, după ce s-au stabilit oferirea de vouchere de 250 de lei la două luni pentru pensionarii cu pensii de 1500 de lei, în contextul economic actual.

„La începutul anului, am avut un plafon de 1.600 de lei pentru primul pachet social, care a reprezentant atunci pensia medie în România. Am venit ulterior cu o analiză pe care am creat-o şi din cauza evoluţiei preţurilor şi din cauza a ceea ce s-a întâmplat, accentuându-se în unele locuri criza preţurilor din cauza războiului din Ucraina, am decis să implementăm al doilea pachet social, cu acele carduri şi acele vouchere electronice pentru a sprijini populaţia până la sfârşit de an.