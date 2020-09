Pedeapsă aspră după ce a pierdut alegerile. Cum s-a răzbunat un primar pe localnici, după ce i-au reproșat că nu a făcut nimic pentru ei

Tensiuni mari după alegeri în județul Giurgiu. Un primar din satul Vlad Țepes, comuna Comana, le-a venit de hac oamenilor care nu i-au recunoscut meritele. După ce i-au reproșat că nu a făcut nimic în folosul comunității, primarul satului și-a luat jucăriile și a plecat.

Nemulțumitului i se ia darul, spune o vorbă populară românească, fapt care s-a și adeverit într-un sat din Giurgiu. Unii oameni, nemulțumiți de actualul primar, s-au hotărât să nu-l mai voteze, reproșându-i că nu s-a zbătut pentru binele lor.

După alegeri, primarul din Giurgiu s-a supărat atât de tare pentru nerecunoștința față de munca sa, astfel încât s-a decis să-i lovească pe localnici acolo unde îi doare mai tare. Enache Aurel le-a dat oamenilor o lecție pentru a nu mai transmite informații false, smulgându-le banca din fața porții și stâlpii de iluminat.

Oamenii au rămas șocați să vadă cu ochii lor cum li se ia șansa de a mai sta la o mică șuetă cu vecinii de stradă și mai ales, atunci când au realizat că vor rămâne în beznă.

După toate cele petrecute, Enache Aurel a mărturisit că va readuce toate obiectele sustrase, prin acest gest reieșind cât de inutil gestionează banii din bugetul primăriei.

„Le-am luat becul și banca de la poartă pentru că au mers în fiecare zi, în campanie, din partea unui independent și au spus că nu am făcut nimic.

În satul Vlad Țepeș am apă, am canal, am terminat de asfaltat toată comuna, cu centuri ocolitoare, am două școli noi, am dispensar, am dotări la dispensar, am dotări la școli, am parc în mijlocul comunei, am părculețe la fiecare școală în parte, am sală de sport, am teren de fotbal, am iluminat public, am alei pietonale, am băncuțe, și ei spun că n-am făcut nimic, decât am furat.

I-am luat și eu o bancă și un bec, o să i le pun la loc, să vadă că am făcut ceva. Am fost ales cu 85%. Au mințit oamenii că nu am făcut nimic. O să le pun mâine și banca și becul la loc, pentru că le-au văzut”, a declarat primarul.