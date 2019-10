Pe ultima sută de metri, Guvernul nelegitim al lui Dăncilă mărește salariul minim: ce a spus Viorica

În urmă cu câteva zile, ca un instrument de campanie electorală, Viorica Dăncilă a anunțat că va mări salariul minim pe economie. Deși guvernul pe care îl conduce a fost demis și are statut de interimat, se pare că se va ține de promisiune.

În contextul în care guvernul Dăncilă a fost demis prin moțiune de cenzură, ar fi trebuit să se abțină de la a introduce proiecte masive de legislație. Dintr-un punct de vedere, vorbim de un guvern nelegitim care nu mai reprezintă interesele poporului, având în vedere că parlamentarii, aleșii poporului, l-au demis. Viorica Dăncilă are însă altă opinie și vrea să facă o ultimă pomană electorală înainte de alegerile prezidențiale. Este vorba de o mărire cu 100 de lei a salariului minim pe economie.

„Au spus că nu se mai poate nicio zi la guvernare cu Guvernul Dăncilă, dar președintele a plecat în Japonia. Nu, nu m-am căutat nimeni pentru că știe că sunt un om corect și vertical și știe că nu trădez interesul românilor”, a afirmat Viorica Dăncilă, joi seara, la România Tv, întrebată dacă a fost căutatată de Ludovic Orban, de cineva din partea lui sau a președintelui Klaus Iohannis.

În contextul în care Ludovic Orban a promis că va anula orice proiect major de legislație introdus de guvernul Dăncilă în acest stadiu de nelegitimitat, Dăncilă a spus că este incalificabil ce face noul premier propus de PNL. „Încă o dată, ceea ce face domnul Orban este incalificabil. A reușit astăzi (joi – n.r.) să șocheze o țară întreagă când a somat actualul Guvern să nu crească salariul minim și a amenințat că dacă o vom face, va modifica hotărârea de Guvern. Mă întreb cât poate să îi urască pe români, dacă o măsură pe care oamenii o așteaptă reprezintă un pericol pentru domnul Orban? Nu m-a sunat și nu ascult de ceea ce somează domnul Orban. Eu ascult doar vocea oamenilor care au nevoie de sprijin și au nevoie de solidaritate”, a explicat Dăncilă.

În final, la întrebarea punctuală legată de mărirea salariului minim, Dăncilă a spus că o va face. „Categoric da. Pentru că am promis că vom lua măsuri pentru români și așa vom face”, a concluzionat premierul demis.

În ceea ce privește amenințarea din partea lui Ludovic Orban, poate fi văzută mai jos. „Îi somez să nu adopte nicio hotărâre, nu au capacitatea de a adopta o astfel de hotărâre, care are un impact economic important, care are un impact asupra mediului de afaceri şi care are consecinţe bugetare. Acest Guvern nu are dreptul legal de a adopta o astfel de hotărâre de Guvern. Dacă, totuşi, vor vrea să adopte o astfel de hotărâre de guvern, o vom modifica”, a precizat Orban, joi, la Parlament, după ce liberalii au depus la Secretariatul Parlamentului lista miniștrilor și programul de guvernare al PNL.