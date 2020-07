Pe cine acuză Ludovic Orban pentru creșterea expozivă a numărului de cazuri: „Suntem într-un moment de cumpănă. Există riscul…”

Ludovic Orban a transmis în cursul zilei de ieri mesaje extrem de dure către cetățeni, dar și către colegii din Parlament. Șeful Executivului face apel disperat cu privire la respectarea regulilor de protecție sanitară și a adoptarea unor legi care să le permită posibilitatea izolării, carantinării și internării a pacienților infectați.

Cetățenii nu respectă regulile de prevenție

Premierul trage un mare semnal de alarmă, după ce ieri numărul îmbolnăvirilor a explodat, atingând un număr record de 555 de cazuri noi, în ultimele 24 de ore. Ludovic Orban pune aceste rezultate negative pe fondul iresponsabilității cetățenilor cu privire la respectarea regulilor de prevenție, mulți români având o abordare similară cu cea din viața normală de dinaintea pandemiei.

Acesta a explicat că în ciuda restricțiilor dure pe care Guvernul le-a impus, reluarea activităților și a interacțiunilor dintre oameni a dus la creșterea infectărilor cu COVID-19.

”Azi am înregistrat cel mai mare număr de persoane diagonosticate cu Covid-19. În ultimele patru săptămâni am înregistrat o creştere a numărului de cazuri. Deşi spre deosebire de alte ţări, în România Guvernul a avut o abordare a măsurilor de relaxare graduală, cu etape de ridicare a restricţiilor, o dată cu deschiderea activităţilor care au fost sub restricţie, urmare a creşterii interacţiunii între oameni, am asistat la o creştere.

Cauza principală este nerespectarea regulilor de protecţie sanitară: portul măştii, păstrarea distanţei fizice, nerespectarea regulilor de igienă şi toate celelalte reguli instituite. Suntem într-un moment de cumpănă. Există riscul unei creşteri a numărului de cazuri. Guvernul e la datorie.

De fiecare dată când a fost necesar, am luat toate măsurile pentru a apăra sănătatea şi viaţa românilor.Transmit un mesaj de încredere că Parlamentul va înţelege situaţia în care ne găsim şi va adopta legea care să ne permită să dispunem de mijloacele de care beneficiază toate guvernele, posibilitatea carantinei, a izolării la domiciliu, a tratării persoanelor într-un mediu aflat sub controlul medicilor ”, a spus Orban.