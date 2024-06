Pe cine a invitat Chris Martin pe scenă la concertul Coldplay din Atena. Reacția publicului a fost uluitoare

La concertul Coldplay din Atena, pe 9 iunie, Chris Martin a oferit un moment emoționant și memorabil. Artistul și-a oprit prestația, după ce a văzut mesajul unor tinere care se aflau în apropierea scenei. Acesta nu a stat prea mult pe gânduri și le-a invitat pe scenă pe cele două. Fetele, pe numele lor Elena și Andrea, sunt surori și suferă de o boală cronică.

Cine sunt invitatele lui Chris Martin de pe scena Coldplay din Atena

Cele două tinere veneau direct din spital în acea zi, dar dorința de a-și vedea idolul a fost mai puternică decât provocările zilnice cu care se confruntă din cauza bolii. Chris Martin le-a mulțumit pentru prezența lor și le-a invitat să urce pe scenă, le-a așezat alături de el și le-a arătat cât de mult înseamnă gestul lor. Momentul a impresionat profund sala și s-a viralizat pe internet.

„Boala cronică ne face fiecare zi grea, însă muzica ta ne face fiecare zi mai bună!”.

Chris Martin a citit acest mesaj în fața tuturor celor prezenți, înainte de a cânta alături de cele două surori melodia ”Everyday Life”. Solistul a ținut să precizeze cât de important este să găsim un scop care să dea sens zilelor noastre și a evidențiat puterea vindecătoare a muzicii și legătura specială dintre artist și publicul său.

Coldplay, un turneu care își propune să unească oamenii

Emoția momentului

În fața unei mulțimi entuziaste, Chris Martin și cele două surori au cântat împreună melodia „Everyday Life”. Reacția publicului a fost uluitoare, cu mii de oameni aplaudând și vibrând la unison cu emoția momentului. Mulți dintre spectatori au fost văzuți ștergându-și lacrimile, impresionați de gestul artistului și de curajul surorilor.

Această întâmplare a transformat concertul Coldplay din Atena într-o experiență de neuitat, demonstrând încă o dată că muzica are puterea de a aduce speranță și bucurie în viețile oamenilor, chiar și în cele mai dificile momente.

Istoria Coldplay și cât va dura turneul din 2024

Turneul Coldplay a început pe 19 ianuarie și se termină pe 13 noiembrie 2024. Anul acesta, trupa va lansa noul album, intitulat „Moon Music”.

Înființată în 1996, Coldplay a devenit una dintre cele mai de succes trupe ale noului mileniu. Formația britanică este alcătuită din: Chris Martin, Jon Buckland, Guy Berryman și Will Champion. De la debutul lor, Coldplay a lansat șapte albume de studio, vândute în peste 80 de milioane de copii la nivel mondial. De-a lungul carierei, trupa a câștigat numeroase premii, inclusiv șapte trofee Grammy.

Mesajul turneului „Music of the Spheres”

Show-ul de lumini al concertelor Coldplay din 2024 face experiența spectatorilor unică și trebuie trăită live, stadionul trecând prin culori vibrante precum galben, albastru, roșu și roz, completate de lasere verzi, baloane și fluturi din hârtie. Spectacolul „Music of the Spheres” adaugă elemente de fantezie cu planete zburătoare, tunuri de confetti, artificii și brățări luminoase roșii și albastre, toate sub mesajul „We are all in the universe” de pe tricoul lui Chris Martin. În 2019, trupa a anunțat că va înceta turneele până când vor fi mai sustenabile, reducând emisiile turneului „Music of the Spheres” cu aproape 50%, utilizând podele de dans cinetice și brățări cu energie solară din materiale compostabile, iar o parte din vânzările de bilete susțin cauze de mediu.

Mesajul acestui turneu este de acceptare și intergrare a tuturor culturilor și a diversității. ”We are all in the universe”, scria pe tricourile purtate de Chris Martin pe scenă. Importanța acceptării și a includerii tuturor în aceeași societate, în normalitate, este crezul cu care trupa s-a prezentat inclusiv pe scena de la București, acolo unde în prima seară Babasha a fost huiduit, iar în a doua, aplaudat, semn că mesajul turneului ”și-a făcut treaba”.