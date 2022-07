Pe ce dată pică Sfântul Ilie 2022. Ce este bine să faci cu ramurile de salcie

Pe ce dată pică Sfântul Ilie 2022 și ce semnifică ea? Sărbătoarea Sfântului Ilie se aproprie cu pași repezi, însă când va avea loc mai exact? Află în rândurile următoare data exactă, ce semnifică și superstiții care s-au transmis de-a lungul anilor referitoare la această sărbătoare.

Pe ce dată pică Sfântul Ilie 2022

An de an, marea sărbătoare a Sfântului Prooroc Ilie are loc pe data de 20 iulie. Sfântul Ilie este cunoscut ca fiind aducător de ploi, care poate arunca grindina și poate provoca fulgere și tunete. De asemenea, mai este cunoscut ca fiind și ocrotitorul recoltelor. Credincioșii mai spun că Sfântul Ilie alungă canicula, seceta și răcorește pământul.

În funcție de zona țării, această sărbătoare vine cu bâlciuri și târguri, la care participă numeroase persoane. Acestea sunt foarte populare, iar unele persoane vin chiar și din alte părți ale țării, devenind o tradiție deja.

Credincioșii se roagă în această zi pentru pace sufletească, sănătate și ajutor în caz de nevoie. Pe lângă acest lucru, ziua aceasta este una de sărbătoare deoarece sute de mii de persoană își serbează ziua onomastică.

Ce semnifică sărbătoarea Sfântului Ilie

Potrivit tradiției, Sfântul Ilie mergea cu carul prin cer, așa a ajuns să zguduie chiar și tronul lui Dumnezeu. Avea o putere nemaivăzută, primită pentru a înlătura cei mai periculoși demoni. Cu toate acestea, Dumnezeu i-a luat puterea dintr-o mână și dintr-un picior.

În credința ortodoxă, Sfântul Prooroc Ilie este cunoscut ca fiind un Sfânt drept, bun la suflet și mereu drept. Însă, acesta a fost ispitit de diavol spre a-și ucide proprii părinți. Cu toate acestea, Sfântul Ilie a reușit să se căiască și să îi ceară lui Dumnezeu puterea necesară de a lupta împotriva demonilor.

Prin urmare, Dumnezeu i-a ascultat rugăciunile și i-a oferit un car mare tras de cai albi, lucru care l-a făcut puternic în fața ispitelor venite din partea diavolului.

Conform tradiției, atunci când tună și fulgeră, Sfântul Ilie pleacă la vânătoare de demoni. Fulgerele sale ar cădea pe pământ, distrugând casele și copacii. De asemenea, se mai spune că, acolo unde lovește fulgerul, este ascuns un demon, iar Sfântul Ilie lupă împotriva lui. De asemenea, tunetele sunt provocate de către roțile carului și de viteza cu care se deplasează trăsura.

Superstiții și tradiții de Sfântul Ilie

În această zi ar trebui să purtăm ramuri de salcie pentru a ne feri de trăsnete

Oamenii nu ar trebui să plece la drum, pentru a nu fi loviți de fulgere

În ziua Sfântului Ilie, oamenii nu lucrează, în special pentru a nu-l mânia pe acesta şi pentru a nu-l face să arunce fulgere asupra lor şi grindină asupra recoltelor

Tot femeile sunt cele care pregătesc pachete pe care le dau de pomană pentru copilașii care au trecut la cele veșnice, prea devreme. Pe lângă aceste pachete, se pot împarți și fructe, apă, flori de câmp şi alte astfel de bucate

Se spune că tot în această zi, vrăjitoarele culeg plantele cu ajutorul cărora fac farmece. Prin urmare, oamenii trebuie să îşi facă cruce, pentru că Dumnezeu i-a poruncit Sfântului să lovească în toate, numai în cruce nouă, nu

Și de sărbătoarea Sfântului Ilie, fetele tinere, nemăritate, îşi pot visa alesul

