Patrick Mouratoglou, tras la răspundere pentru ce s-a întâmplat cu Simona Halep? Detaliul care ar putea schimba tot

Din ce în ce mai multe voci spun că Patrick Mouratoglou ar trebui tras la răspundere pentru tot ce i se întâmplă Simonei Halep! Necazurile au început imediat cum fostul număr 1 mondial a început colaborarea cu antrenorul francez, iar cireașa de pe tort a fost schimbarea suplimentelor care i-au adus sportivei din România excluderea din tenis pentru 4 ani.

Cazul de dopaj al Simonei Halep a fost amplu analizat într-un articol apărut în publicația americană Sports Illustrated, semnat de jurnalistul Jon Wertheim. Acesta a recunoscut că a avut parte de un șoc atunci când a văzut că fostul număr 1 mondial a primit o suspendare de 4 ani de zile.

Jurnalistul a analizat cazul pe toate părțile sale și a vorbit și despre cum este văzut cazul Simonei Halep de către celelalte jucătoare de tenis. Trendul este unul dur, pornit chiar de reacția Serenei Williams. Potrivit lui Wertheim, multe jucătoare din circuit îi împărtășesc opinia fostei tenismene și o consideră pe constănțeancă o trișoare care a câștigat bani murdari.

“Am auzit că mai multe jucătoare din WTA împărtășesc opinia Serenei Williams. Multe dintre jucătoare care au pierdut în fața româncei se întreabă dacă nu cumva ea era dopată. În plus, o acuză că în acel an 2022 a câștigat bani murdari pentru clasarea în top 10 WTA”, a scris el în Sports Illustrated.

Ei bine, articolul din Sports Illustrated ajunge și la antrenorul Patrick Mouratoglou. Jurnalistul a remarcat faptul că schimbarea aceasta a fost nefastă pentru sportiva din România, care a renunțat la echipa cu care lucra de ani buni pentru a se alătura academiei lui Patrick Mouratoglou. Citește și Secretul pe care Toni Iuruc îl ştie despre Simona Halep şi Patrick Mouratoglou. S-ar fi întâmplat chiar la New York

“Trebuie să vorbim și despre Patrick. Antrenorii dau interviuri și sunt lăudați când jucătorii lor au succes. Este OK. Dar ar fi corect să fie trași la răspundere când jucătorii lor au probleme. În 2022, Simona Halep a început să lucreze cu Patrick Mouratoglou. Fără să stea pe gânduri, Simona și-a schimbat întreaga echipă, a renunțat la oameni care erau lângă ea de mulți ani. Ce a urmat? Un atac de panică la French Open, pentru prima dată în carieră, înfrângere în turul 1 la New York și testul pozitiv. Plus o operație, plus un divorț. Cam multe în viața unei sportive recunoscute pentru modul calculat în care și-a construit cariera”, a spus jurnalistul.