Patrick Mouratoglou, gest neaşteptat faţă de Simona Halep. A lăsat-o la greu, noutăţi în procesul dopajului

Patrick Mouratoglou a făcut un gest neașteptat față de Simona Halep. Celebrul antrenor i-a dat lovitura de grație sportivei în scandalul dopajului. Jucătoarea de tenis a fost suspendată temporar din tenis după ce a fost depistată pozitiv la un test anti-doping, iar deja de luni bune așteaptă deznodământul în privința carierei sale de succes care s-a pus pe pauză. Iată ce se întâmplă acum!

Simona Halep este suspendată temporar din tenis după ce a fost depistată pozitiv la un test anti-doping, iar acum are cariera pusă pe pauză și așteaptă un deznodământ din partea specialiștilor. Darren Cahill a susținut că procesul româncei ar trebui să aibă loc săptămâna viitoare, lucru mult așteptat de fanii sportivei.

În timpul acesta, Patrick Mouratoglou rămâne cel mai important martor al său. Din păcate, el nu va fi prezent în fața Tribunalului Sport Resolutions, amănunt extrem de important. De asemenea, australianul care a oferit detalii despre data procesului a subliniat că Simo va avea parte de o lovitură de proporții chiar din partea omului care a antrenat-o o perioadă.

Cel din urmă a plecat în Mexic alături de noul său elev, motiv pentru care nu va putea să o ajute pe campioana noastră. Amintim că de când Simona Halep a picat testul anti-doping efectuat la US Open 2022 relația sa cu Mpuratoglou a devenit tot mai rece.

Francezul este acum concentrat pe o altă colaborare, iar atenția pentru problemele pe care le are fosta lui elevă este aproape inexistentă, lucru observat mai ales de cei care o iubesc pe jucătoarea de tenis și îi urmăresc atent activitate.

,,Am urmărit-o pe Simona și am observat că nu i-a mai dat like lui Patrick Mouratoglou la nicio postare, din 30 noiembrie și până acum! Dă-i și unfollow, Simona!”, a scris pe rețelele de socializare o fană a Simonei.