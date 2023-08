Pățania unui român la un supermarket cunoscut din România. Cum l-a lăsat casiera fără bani în cont după ce a cumpărat șuncă de curcan

O sesiune banală de cumpărături s-a transformat într-o situație total neplăcută pentru un bărbat. Pățania unui român la un supermarket cunoscut din România a făcut furori în mediul online. Cum l-a lăsat casiera fără bani în cont după ce a cumpărat șuncă de curcan.

Ceea ce ar fi trebuit să fie o ieșire banală la cumpărături la sfârșit de săptămână s-a transformat într-o experiență neplăcută pentru un român. Bărbatul și-a povestit pățania pe o platformă de social media.

Totul s-a întâmplat într-un supermarket din Lugoj. După ce a achitat produsele alese, suma finală i s-a părut prea mare. Când a analizat cu atenție bonul, și-a dat seama că se strecurase o greșeală.

Printr-o eroare, ajunsese să plătească 140 de lei pe două sute de grame de șuncă de curcan. S-a întors la angajata de la casă, pentru a rezolva problema.

„Bună ziua. Am să vă povestesc puțin ce am pățit azi într-un supermarket din Lugoj. Fiind duminică, am zis să fac puține cumpărături. Am luat puțin din fiecare. Am ajuns la casa de marcat, casiera a scanat produsele, am scos cardul, am achitat.

Acum este surpriza. M-am uitat în coș, La bonul fiscal (mi s-a părut că este cam mult). Am verificat cu atenție bonul și am văzut că pentru 0,22 Gr. am achitat suma de 141 Ron.

Am adus la cunoștință doamnei casieră că nu a fost atentă la scanat (deși avea vechime de peste 3,5 ani). Și să își ceară scuze de eroarea comisă”, a povestit bărbatul, pe o platformă de social media.