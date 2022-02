Pariul dintre Bobonete şi Smiley. Ce înțelegere neașteptată au făcut cei doi. „Vreau şi eu 8 lei pe an!”

Pariul dintre Bobonete și Smiley. Iată ce neînțelegere neașteptată au făcut cei doi. Dacă pariul va fi câștigat de Mihai Bobonete, el ar vrea să apară într-un videoclip al lui Smiley și să cânte o strofă. Discuția aceasta a avut loc în podcastul lui Bobonete, DA BRAVO”. Iată ce pariu au pus cei doi.

Mihai Bobonete, juratul de la Românii au Talent, și Smiley, prezentatorul emisiunii, au pus pariu cu privire la cine va câştiga sezonul 12 al emisiunii.

„Acum eu am de ales între Golden Buzz-ul vostru sau al lui Dragoş. Dar o să merg pe voi, să te bat cu armele tale. Eu zic că o să câştige Golden Buzz-ul vostru. Cum ar fi asta?”, a mai spus Bobonete.

„Deci tu câştigi 3 minute, eu le scriu, nu ai teamă, totul va fi ok. Şi tu mă iei pe mine să bag mişto. În videoclip! Vreau să iau bani de la ăştia de la UCMR, să mă treci acolo. 8 lei pe an să îmi vină de la strofa aia!”, a mai afirmat Bobonete.

Smiley a pus pariu că emisiunea Românii au Talent, sezonul 12, va fi câştigată de Golden Buzz-ul Andrei, și anume, concurentul pe nume Emanuel Ion.

Emanuel nu vede lumea din jur, însă cântă la cinci instrumente și visează la un job în IT, pentru a-și susține viitoarea familie. Într-o ediție recentă a emisiunii La Măruță, Emanuel și-a spus povestea:

„Cânt la 5 instrumente, am început la orgă, acordeon, chitară. Mai cânt la unele, dar nu foarte bine. Stăpânesc bine doar 5 cât să fac armonia sau o cântare. În ziua în care mama a mutat prin casă, tata era la muncă.

Mă plimbam normal, știam totul unde e. Când am alergat în casă, am dat cu capul într-un dulap, nu mai știu ce era. Mama s-a speriat tare, s-a dus la doctor și au aflat că am probleme grave la ochi.

Am venit la București și doctorul mi-a spus că nu voi vedea niciodată. Avea o jucărie, un fel de girafă care se mișca. Când a apăsat pe buton și a pus-o în fața mea, eu nu o vedeam. Acum am început să văd umbre, medicii din Belgia sunt mirați. Ei nu înțeleg cum de sunt orb, dar văd lumina și umbrele. Sunt uimiți.

Îmi place mult calculatorul, tehnologia, vreau să mă fac It-ist. Îmi plac siteurile, codarea. Am un telefon normal și un calculator normal, cu voce pentru nevăzători. Asta mă ajută. Merg la Liceul Murfatlar din localitatea mea.

Colegii mi-au scris în privat, încă nu am ajuns la școală. Am colegi de nota 10. Eu aud audio tot ce primesc, sistemul telefonului îmi vorbește tot”, a povestit Emanuel Ion.