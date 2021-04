Revoltător! Mamă și copil cu handicap, alungați din magazin fără milă: „Nu aveți voie să intrați! Afară!”

În urmă cu puțin timp a fost făcut public mesajul unei mămici supuse unei umilințe de nedescris. Femeia, mamă a a unui copil cu autism, a trăit una dintre cele mai triste experiențe de până acum. Aceasta a trimis un mesaj către o asociație în care a povestit cum a fost dată afară dintr-un magazin pentru că băiatul ei era puțin mai agitat.

Într-o perioadă în care psihologii și specialiștii transmit tot mai multe informații despre modul în care trebuie să ne comportăm cu copiii cu dizabilități, există încă o mulțime de persoane care nu au capacitatea și omenia de a trata decent o persoană cu probleme, indiferent de natura lor.

Un exemplu recent a avut loc într-un magazin din Satu Mare, acolo unde o mămică a fost umilită de o vânzătoare din cauza faptului că baiețelul ei cu autism făcuse puțină gălăgie.

Întrebată de vânzătoare ce se întâmplă cu băiatul ei, mama a răspuns cu sinceritate că suferă de autism. Contrar unei reacții de empatie, angajata magazinului a răspuns primului impuls, astfel că a dat afară mămica în cauză în secunda doi.

Șocată de cruzimea angajatei, datoare să se poarte frumos cu orice client, părintele a scris un mesaj către Asociația „Castelul Erhardt”, asociație care se ocupă de sprijinirea familiilor care au copii cu astfel de probleme de sănătate.

„Ai un copil cu autism? N-AVETI VOIE SA INTRAȚI!!! VĂ ROG IEȘIȚI!!!” Da, da..exact cum ai citit… s-a întâmplat pe 06.04.2021, între orele 14.45-15.00 la aleea de second hand-uri (nu îmi amintesc cum se numește strada) care începe de la Piața Mare și merge spre parcul central…

Da, am un copil cu autism, da, este puțin neliniștit, dar nu făcea gălăgie cine stie cât de mare ca să merităm să fim tratați chiar in haĺul ăsta..Deci am intrat la „magazinul” din chestie, copilul țipa, dar doar foarte puțin. Poate pentru cineva fără un pic de răbdare era enervant”, și-a început mama mesajul.