Pacientă bolnavă de cancer își cere dreptul la viață: „Vreau să trăiesc. Nu mai suport umilinţa statului român”

Modul în care sunt tratați pacienții în spitalele românești nu lasă loc de prea multe cuvinte. Cu toate acestea, Mirella Nunweiler, o tânără diagnosticată recent cu cancer la sân și-a găsit puterea de a-și striga disperarea în văzul tuturor. Lovindu-se de incompetența și delăsarea prezente în spitalele românești, pacienta își dorește mai presus de orice să trăiască. Pentru asta, Mirela are nevoie de un sistem căruia să-i pese.

O boală grea i-a dat lumea peste cap, iar piedicile pe care le-a întâmpinat de atunci nu o mai lasă să vadă luminița de la capătul tunelului. Femeia a decis să-și spună oful pe pagina sa de Facebook, iar prietenii i-au distribuit imediat postarea, empatizând cu necazul prin care trece. Mirella povestește că este epuizată psihic și fizic după lupta pe care o poartă cu angajații din instituțiile publice.

Pe lângă boala cruntă cu care se luptă, ea spune că s-a săturat să fie umilită de stat şi de angajaţii din instituţiile publice. Mirella a postat un mesaj dur la adresa autorităţilor şi a ameninţat că, joi, chiar de ziua mondială a luptei împotriva cancerului, va merge în faţa Primăriei Capitalei pentru a cere dreptate în numele tuturor bolnavilor de cancer.

”Vreau să trăiesc, am CANCER si nu mai suport umilința statului român și a angajaților din instituțiile publice primărie si Sănătate care ne umilesc și consideră că trebuie să murim cu zile. Statul român își umilește proprii cetățeni bolnavi de CANCER, o boală în proporție covârșitoare incurabilă.

Viața fiecărui diagnosticat cu CANCER atârnă de un fir de ață . Asta este și povestea mea și vreau să o strig, poate doar așa îi vom opri pe toți funcționarii publici care se cred Dumnezeu pe pământ să ne mai umilească și să ne decidă soarta!

Am trimitere de la medicul Oncolog să fac testare ONCOTYP RDX și BRCA , testare genetică fără de care nu pot intra în tratamentul cu citostatice. Am urmat pașii recomandați de doctori prin firma Genecor, care are contract cu ASSMB București și în dată de 27.01.2020 am primit aprobarea pentru testarea BRCA”, și-a început femeia scrisoarea.