Oraşul istoric superb aflat la o oră distanţă de România. E o frumuseţe rară la malul mării, iar preţurile sunt foarte mici

A început numărătoare inversă până la debutul sezonului concediilor, iar pentru cei în căutarea unei destinații de vacanță, orașul istoric superb aflat la o oră distanţă de România este alegerea potrivită. E o frumuseţe rară la malul mării, iar preţurile sunt foarte mici.

Un oraș istoric superb, destinația perfectă de vacanță

Vara se apropie cu pași siguri, ceea ce înseamnă că românii sunt deja cu gândul la concediile din acest an. O sugestie excelentă pentru cei care sunt în căutarea unei destinații de neuitat este la o distanță destul de mică de România.

Localnici primitori, peisaje spectaculoase, mâncare delicioasă, orice plimbare prin acest oraș istoric superb este ca o întoarcere în timp.

O călătorie de doar o oră cu avionul sau un drum de nu mai mult de șapte ore cu mașina ne va duce în Salonic, al doilea oraș la mărime din Grecia și principalul oraș din regiunea greacă Macedonia.

O bijuterie la malul mării

Salonic este rezultatul unei îmbinări fascinante de civilizații, culturi, aici și-au lăsat amprenta romanii, venețienii și turcii otomani. Ruine antice, biserici bizantine și un muzeu arheologic renumit în întreaga lume sunt doar câteva dintre minunățiile ce îi așteaptă pe turiști.

Sufletul acestui oraș vizitat an de an de un număr mare de turiști, inclusiv români, este Piața Aristotelous, ce are vedere la mare și cuprinde numeroase cafenele și restaurante.

Un simbol al Salonicului este Turnul Alb – o construcție cilindrică cu șase etaje ce a fost ridicată pentru a consolida capătul de est al portului. A fost finalizat în secolul al XV-lea, după ce a fost cucerit de Imperiul Otoman.

Te-ar putea interesa și: Oraşul din România care este pe primul loc în Europa. NATO apreciază mult acest demers, costă miliarde de dolari

Prețuri accesibile pentru turiști

Rotonda lui Galerius, Ano Poli, zidurile bizantine, Biserica Sfânta Sofia și Biserica Agios Dimitros nu ar trebui să lipsească din lista obiectivelor vizitate în timpul unui sejur în Salonic.

Un alt avantaj al acestei destinații de vacanță este prețul avantajos. O vacanță aici nu este deloc scumpă. La finalul lunii aprilie, pentru un city break de weekend, turiștii ar trebui să scoată din buzunar 101 euro, tarif ce cuprinde zborul dus-intors din Bucuresti si cazare trei nopti la un hotel din oraș.

Te-ar putea interesa și: Oraşul din România care are cea mai frumoasă grădină publică. Palatul impunător completează perfect locul. Nu este vorba despre Bucureşti sau Cluj-Napoca