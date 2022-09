Oraşul din România vizitat de mai mulţi turişti străini decât de români. E superb, seamănă cu Sibiu, dar nu e atât de aglomerat

Din punct de vedere turistic, România este considerată o adevărată bijuterie a Europei. Țara noastră este una dintre singurele state din lume care dețin mare, munte și deltă, fără să mai vorbim despre îmbinarea spectaculoasă a stilurilor arhitecturale și a tradițiilor noastre străvechi. Ce localitate din România este vizitată mai mult de străini decât de conaționalii noștri.

Localitatea Mediaș este foarte populară printre turiștii germani

Situat în bazinul mijlociu al râului Târnava Mare, localitatea Mediaș se află la 39 kilometri distanță de Sighișoara si 55 kilometri de Sibiu. Este al doilea oraș ca mărime din județul Sibiu.

Interesant de știut este faptul că Mediaș a fost, pentru prima dată menționat în documente, în data de 3 iunie 1267, iar ca oraș a fost numit pentru prima data în anul 1359.

Orașul Mediaș este extrem de asemănător cu municipiul Sibiu, din punct de vedere al arhitecturii caselor. La circa 18 km de Mediaș vei găsi stațiunea balneoclimaterica Bazna, o stațiune cu izvoare de apa minerală, bogate în săruri și nămol mineral.

Foarte mulți turiști din străinătate vin, an de an, pentru a se delecta cu frumusețile acestui oraș de munte. Mai mult de atât, Mediaș are aerul unui oraș pitoresc și îmbină perfect stilul vechi cu cel nou.

Pe străzile localității din Transilvania vei fi impresionat de locuințele realizate în diferite stiluri arhitecturale, ce alternează de la gotic și renascentist la cel neoclasic si baroc.

Mediaș este renumit pentru faptul că este un oraș extrem de curat și bine îngrijit de către locuitorii sași. De altminteri, acest oraș este vizitat în preponderență de germani.

Ce poți vizita în orașul Mediaș din județul Sibiu

Iată ce poți vizita în orașul Mediaș, dacă treci prin județul Sibiu:

„Obiectivele turistice de mare valoare istorica si arhitecturala, care pot fi vazute de cei care viziteaza orasul Medias sunt: Turnul Croitorilor, Turnul Clopotelor, Turnul Pietrarilor, Turnul Fierarilor, fiecare dintre aceste turnuri desemnand una din breslele vechiului oras medieval. Casa Schuller, Complexul Arhitectural Franciscan, care include biserica si manastirea franciscana, ambele construite in jurul anului 1444, din ordinul franciscan. Complexul adaposteste exponate de mare valoare: tezaurul de la Seica Mica, tezaurul de la Panade, dar si piese de ceramica populara. De asemenea, Turnul Clopotelor, denumit si Turnul Portii, adaposteste clopotele Bisericii, cel mai vechi clopot avand inscriptionat anul 1449. Acesta a fost initial zidit din piatra si caramida, dar la restaurarea lui in anul 1695, s-a folosit numai caramida pentru nivelul superior. Turnul Croitorilor, dat in grija breslei croitorilor, era prevazut cu guri de aruncare, puse in evidenta de console de sustinere si de arce care le incadrau.”, scriu cei de la National Magazin.

