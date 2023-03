Oraşul din România care „îţi dă bani” dacă îl vizitezi. E un loc minunat, orice român ar trebui să îl vadă măcar o dată

Un oraș din România ,,îți dă bani” dacă ajungi să îl vizitezi. Mulți turiști au fost surprinși de gratuitățile și facilitățile pe care le au acolo. Oamenii care aleg să îl descopere primesc ceva special începând chiar cu 1 martie. Iată ce anunț a făcut Asociația pentru Promovarea Turismului de acolo! Cu siguranță oamenii își vor trece locul în topul listei cu locații pentru excursii de anul acesta.

Cu siguranță există mulți români care nu au ajuns să vadă toate frumusețile din țara în care locuiesc. Cei care au posibilitatea trebuie să își treacă de acum și Oradea pe lista de excursii pentru anul acesta.

Vestea bună pentru cei care adoră să călătorească și să descopere România este că Primăria Oradea oferă o serie de gratuități și facilități pentru cetățenii care vin aici.

Asociaţia pentru Promovarea Turismului din Oradea şi Regiune (APTOR) a adus în prim-plan proiectul ,,Oradea cu drag” ce se desfășoară pentru a patra oară în perioada 1 martie – 31 decembrie 2023.

Prin intermediul campaniei, turiștii care vor fi cazați la una din unitățile de cazare partenere pentru minimum două nopți consecutive vor avea acces gratuit la cele cinci obiective turistice și la cele cinci muzee din oraș, transport public gratuit pentru 24 de ore și reduceri atractive la cafenelele și restaurantele partenere din Oradea pe tot parcursul șederii.

,,Am demarat, în acest an, cât mai repede campania – în alţi ani am început-o în aprilie, în primul an chiar în vară – pentru a răspunde cererilor din partea hotelierilor. Este o campanie care a început dintr-o nevoie în perioada pandemiei în care am dorit să creştem atractivitatea destinaţiei Oradea prin cât mai multe beneficii oferite turiştilor.

Dacă în primul an am avut undeva la 900 de turişti înscrişi, la ediţia de anul trecut, a treia, am avut aproape 4.000. De asemenea, şi numărul de hoteluri şi cafenele partenere a crescut de la an la an şi mă bucur că tot mai multe unităţi de cazare au înţeles importanţa acestor beneficii şi le-au integrat în pachete proprii, astfel încât să fie cât mai atractive pentru turişti”, a declarat, marţi, pentru Agerpres, directorul APTOR, Alexandru Chira.