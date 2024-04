Orașul care a fost atacat de mii de maimuțe. Au furat mâncare din magazine și au distrus proprietăți

Un oraș se află sub asediul maimuțelor, iar oamenii sunt înspăimântați, după ce animalele intră în casele lor și fură mâncare. Autoritățile intervin în fiecare zi, dar nu fac față numărului mare de maimuțe.

Escrocii „Fagin” din Thailanda antrenează maimuțele să fure din casele oamenilor, să atace turiștii pe stradă și să-i jefuiască. Au fost raportate cazuri în care oamenii au fost uciși de aceste primate sălbatice.

În 2021, doi bărbați din India au fost arestați deoarece ar fi antrenat maimuțe pentru a intimida victimele să predea numerar. Aceștia i-au învățat pe primate să identifice banii și telefoane pentru a le fura.

Polițiștii din Thailanda au fost forțați să se înarmeze pentru a lupta împotriva maimuțelor, dar sunt atât de multe încât nu fac față. În realitate, nu este pentru prima dată când oamenii legii trebuie să se lupte cu aceste primate.

În India, de exemplu, este cunoscut faptul că escrocii se folosesc de maimuțe pentru a comite ilegalități. Aceștia le dresează pentru a fura, iar cei mai vizați sunt turiștii.

Aceeași problemă o regăsim și în Asia, acolo unde au fost raportate cazuri în care maimuțele scăpate de sub control s-au întors împotriva stăpânilor, ajungând chiar și până la uciderea lor.

In Thailand, thousands of monkeys have attacked the city

According to local media, the tourist areas of Lopburi city are being destroyed by monkeys: they climb into cars, steal food from stores and damage property. pic.twitter.com/cztgYJwVzX

— NEXTA (@nexta_tv) April 1, 2024