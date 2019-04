Este ultima sâmbătă din martie și a devenit o tradiție ca în toată lumea să fie marcată Ziua Pământului – Earth Hour, eveniment internațional instituit din 2007.

În toată lumea, milioane de oameni obișnuiți, stimulați de instituții publice care se alătură acțiunii, sting luminile și opresc aparatele electronice care nu sunt neapărat necesare de la ora 20.30 până la 21.30.

Este cel mai importat eveniment dedicat protecției mediului din istoria Terrei, pentru că acțiuni au loc pe tot globul. Earth Hour atrage atenția, astfel, asupra emisiilor de dioxid de carbon prin producerea de energie electrică.

În România, ministerul Mediului anunță că se alătură acțiunii Ora Pământului 2019 și va stinge luminile în instituție. De asemenea, reprezentanții instituției recomandă tuturor să facă același lucru.

„Anul acesta suntem la cea de a 13-a ediţie a ‘Orei Pământului’. În peste 170 de ţări, sâmbătă, 30 martie 2019, la 20:30 (ora locală a fiecărei ţări), monumente sau situri celebre nu vor fi iluminate timp de o oră, cetăţenii, colectivităţile şi firmele fiind invitate să facă şi ele acelaşi lucru. Toţi cei implicaţi în organizare speră astfel să mobilizeze milioane de persoane din întreaga lume care să susţină respectarea angajamentelor împotriva încălzirii climei.” Ministerul Mediului

Ora Pământului: Ce economie se poate face în România dacă oprim lumina și alte dispozitive

Dacă fiecare persoană din România ar participa, sâmbătă, la Ora Pământului, prin stingerea luminii timp de o oră, ar putea fi economisiţi peste 1,16 milioane de kilowaţi/oră.

Datele aparțin companiei E.ON România care ne ajută să înțelegem ce înseamnă acest lucru: economia de 1,16 milioane kilowaţi/oră este comparabilă cu consumul anual al unei comunităţi de circa 2.200 de locuitori sau cu producţia anuală dintr-o microhidrocentrală de 133 kW putere instalată.

„Potenţialul este semnificativ, iar dacă fiecare om din România ar participa la această iniţiativă ar putea fi economisiţi peste 1,16 milioane de kilowaţi/oră. Ora Pământului transmite un semnal important referitor la problema risipei de energie şi cred că e bine să fim preocupaţi de acest aspect nu doar o oră pe an, ci tot timpul.” Frank Hajdinjak, director general al E.ON România

În comparație, dacă în Germania întreaga populație ar participa la Ora Pământului, s-ar putea economisi aproape 18,2 milioane kWh, ceea ce este de ajuns pentru furnizarea de energie electrică necesară unui orăşel de 7.000 de gospodării timp de un an întreg, mai arată E. ON România.

Ora Pământului: Nu lăsați încărcătoare în priză și nici aparate în stand-by

Reprezentanții companiei E. ON ne amintesc: orice încărcător lăsat în priză consumă energie chiar dacă aparatul pe care ar trebui să îl alimenteze nu este cuplat. La fel se întâmplă și în cazul electrocasnicelor aflate tot timpul în priză. Nu sunt suficiente doar acțiuni scurte, de oprire a curentului, cum se întâmplă în toată lumea, ne-ar fi mai de ajutor dacă am face din economia de energie electrică un obicei.