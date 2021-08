Operațiile estetice ale Ralucăi Turcan. Cum arăta, de fapt, înainte să își modifice grav chipul

Raluca Turcan este ministrul Muncii. Ea este apreciată pentru curajul de a se impune într-o lume a bărbaților, dar și pentru felul în care arată la vârsta de 45 de ani.

Operațiile estetice ale Ralucăi Turcan

Chiar și așa, ea a primit și multe critici de-a lungul timpului, pe motiv că și-ar fi făcut prea multe operații estetice. Amintim faptul că Raluca Turcan a intrat în domeniul politicii în anul 2000. Ea a fost o prezență uimitoare, care promitea multe, motiv pentru care oamenii și-au pus nădejdea în ea. Din punct de vedere fizic, Raluca Turcan arăta total diferit la ”începuturi”, trecând printr-un proces de schimbări, care nu este greu de observat.

Deși acum este mereu bine îmbrăcată și afișează de fiecare dată un look impecabil, la vremea aceea era doar o persoană simplă și modestă, cu toate că avea numai 24 de ani. Purta fuste comune, la care asorta adesea bentițe și nu era deloc în ton cu moda, nepunând poate prea mult accent pe tendințe și nici pe aspect.

Dar iată că între timp, lucrurile s-au schimbat. Raluca Turcan a apelat la ajutorul esteticienilor, iar trăsăturile sale au căpătat noi contururi. Astfel, specialiștii spun că aceasta și-a făcut lifting de sprâncene cu fire de suspensie și și-a îndepărtat cearcănele. Și-ar fi conturat și buzele, iar șanțurile nazolabiale ar fi dispărut datorită injecțiilor cu botox.

Întrebată și dacă și-a făcut implant mamar, Raluca Turcan a lăsat să se înțeleagă că nu ar spune nu unei astfel de intervenții: „Aș vrea eu silicoane”.

Peste toate însă, Raluca Turcan este acum una dintre cele mai elegante femei din politica românească. Mereu ca scoasă din țiplă, ea intrat de multe ori în vizorul presei pentru operațiile sale estetice, dar nu a negat niciodată acest fapt.

Studiile Ralucăi Turcan

Raluca Turcan a absolvit Academia de Studii Economice în anul 1999, Facultatea de Relații Economice Internaționale, cu o diplomă în economie și SNSPA București, și are și un master în Comunicare și Relații Publice.

Potrivit CV-ului, Raluca Turcan a mai susținut și un curs postuniversitar de perfecționare în domeniul securității și apărării naționale: Securitate și Bună Guvernare, din cadrul Universității Naționale de Apărare „Carol I”, la Colegiul Național de Apărare.

În perioada 1996 și 1999, Raluca Turcan a fost bursieră a Institutului Puşkin din Moscova, de unde ar fi obținut o „diplomă în rusă comercială”. Aceasta a profitat de bursa primită de la Guvernul României, ca să se perfecționeze.

„Eu am absolvit Facultatea de Relaţii Internaţionale a Academiei de Studii Economice din Bucureşti. După admiterea la această facultate, am primit o bursă din partea Guvernului României, din partea ţării mele. Am privit această bursă de câteva luni la Moscova ca pe o şansă de a acumula cunoştinţe”, afirma Raluca Turcan despre bursă.